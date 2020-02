Fotografiile au fost făcute de frații Pierre P. și Granville W. Pullis, care au fost angajați de compania de construcții pentru a documenta întreprinderea masivă.

Construcția a început în 1900 și prima linie subterană a metroului s-a deschis pe 27 octombrie 1904 unei mulțimi de 150.000 de oameni care au plătit cinci cenți pentru călătoria inaugurală.

Astăzi, întregul sistem este format din 842 de mile, 472 de stații și 5,5 milioane de călători zilnic.

În plus față de surprinderea lucrărilor efectuate pe străzile sfărâmate ale orașului, imaginile evidențiază schimbările arhitecturale și istorice unice care s-au petrecut simultan deasupra solului între 1900 și 1940.

„Puteți vedea că așteaptă doar momentul potrivit pentru a face clic pe obturator, astfel încât să surprindă pietonii care traversează strada într-un mod care este interesant din punct de vedere vizual sau pentru ca femeia să se aplece pe fereastră pentru a scutura praful de pe covor „, a explicat cuctorul Jodi Shapiro lui Gothamist.

Muncitorii din 1929 sunt văzuți folosind „scutul hidraulic” în timp ce construiau tubul Greenpoint.

„Scutul hidraulic” era un dispozitiv timpuriu, rudimentar, înainte de inventarea mașinilor de săpare a tunelului. Scutul hidraulic avea 23 de metri lățime și cântărea 200 de tone, avea nouă compartimente cu uși în care bărbații extrageau pământ și stâncă.

7th Avenue și 42nd Street din Manhattan, 1914. Linia principală Manhattan a fost finalizată pentru prima dată în 1904 și a pornit de la centrul Primăriei, de-a lungul 42nd Street, înainte de a termina la 145th Street din Harlem .

Un inspector analizează construcția metroului de pe Bowery Street în 1901. Inițial, toate trenurile de tranzit din New York erau ridicate (văzute pe fundal) și operate de aceeași companie care a construit prima linie subterană în 1904.

Bărbații stau în construcția tunelului East River în 1907. Tunelurile de sub râu au fost create folosind aer comprimat la o presiune de 13 kilograme pe inch. Acest aer puternic sub presiune a împiedicat tunelul să se prăbușească sub greutatea limei și a apei albei râului.

Prima linie de metrou a fost terminată în 1904. Avea 28 de stații de-a lungul traseului de 9,1 mile care mergea de la Primărie din centrul orașului Manhattan, până la nord, până la 145th Street din Harlem, cu o ocolire de-a lungul 42nd Street. Completate în doar patru ani, 100.000 de pasageri dornici au plătit un cent pentru a face o călătorie care a avut loc pe 27 octombrie, la 19:00.

Compania Interborough Rapid Transit (IRT) a câștigat contractul de construcție cu o ofertă de 35 de milioane de dolari (peste un miliard de dolari în banii de azi). De asemenea, contractul a acordat IRT dreptul la toate piesele pe care le-au construit și un contract de închiriere lucrativ de 50 de ani.

Construcția a fost supravegheată de un constructor irlandez imigrant pe nume John McDonald. El a folosit un proces numit „tăiere și acoperire”: muncitorii urmau să găurească și să se filmeze străzile.

McDonald s-a confruntat cu o varietate de obstacole pe parcursul întregului proces. Liniile de apă, gaze, electrice și de canalizare trebuiau redirecționate. Au avut grijă pentru a se asigura că fundațiile clădirilor înalte nu au fost slăbite sau deteriorate în proces. Camerele subterane, cum ar fi subsolurile și bolțile bancare, au trebuit să fie evitate cu grijă și amenajarea fundației de la monumentul Columbus Circle s-a dovedit a fi foarte dificilă. În total, construcția s-a încheiat cu 16 morți și 125 de răniți.

Cu toate acestea, linia principală din Manhattan a avut un succes răsunător, acoperind un total de 23,5 mile până în 1908. Pe măsură ce IRT s-a extins pe tot Manhattan, compania Brooklyn Rapid Transit Company (BRT) a avut monopol asupra tranzitului.

Ambele companii concurente doreau oportunitatea de a se extinde pe teritoriul celuilalt, ceea ce a dus la un acord care promitea divizarea contractelor de extindere între BRT și IRT. Aceasta a permis ca sistemul de metrou din New York să se extindă rapid în cele cinci cartiere principale între 1904 și 1940

Bărbații sunt văzuți care lucrează pe Lexington Avenue, între străzile 105 și 106th, din Manhattan, 1913.

Muncitori într-o cameră de pompare a apei din The Bronx, 1916

Tunelarea de sub Râul de Est s-a dovedit a fi excepțional de dificilă și periculoasă.

Un pericol frecvent au fost „exploziile”. Cu mult înainte să existe mașini de săpare a tunelului (TBM) – muncitorii au săpat sub albiile râurilor folosind un „scut hidraulic” care avea 23 de metri lățime. Aerul puternic comprimat a fost pompat prin tunel pentru a nu-l prăbuși sub greutatea albiei și a râului.

Într-un titlu din New York Times, intitulat „Omul povestește cum se simte să se ridice într-un gheizer”, Mabey a explicat că „niciodată nu a fost atât tensionat” și și-a pierdut cunoștința momentan.

„Sunt un înotător bun și am ținut gura închisă și am ieșit la suprafață”, a spus el. „Am avut cizmele mari de cauciuc și m-au deranjat, dar am reușit cumva să-mi țin capul deasupra suprafeței … În sfârșit, bărbații de pe un debarcader mi-au aruncat o frânghie și am ținut-o până am fost scos din apă.”

17th Street și 4th Avenue din Manhattan, 1902. John McDonald, antreprenorul responsabil de supravegherea construcției primei linii de metrou s-a confruntat cu o varietate de obstacole pe parcursul procesului. Liniile de apă, gaze, electrice și de canalizare au trebuit să fie redirecționate pe lângă cele speciale pentru a evita camerele subterane, cum ar fi subsolurile.

În 1940, Orașul New York a consolidat cele două companii private (BRT și IRT) și a început să opereze sub agenția încorporată de stat cunoscută publicului ca MTA New York City Transit.

Astăzi, sistemul de metrou din New York este inima și pulsul Big Apple cu peste 850 de mile de cale, 472 de stații care servesc 5,6 milioane de călători pe zi.

Lucrări de construcție rapidă a tranzitului la Union Square în 1901. Curatorul Jodi Shapiro a declarat că aceste fotografii oferă o perspectivă unică asupra vieții din New York de la începutul secolului.

„Clădirile care apar în fotografii din 1901 pot fi încă găsite, în timp ce altele, atât de importante pentru peisajul orașului de atunci, au dispărut”, a spus Jodi Shapiro, potrivit dailymail.co.uk

