În încercarea de a se proteja de coronavirus, doamna He a purtat un costum de girafă, cu care a venit la spitalul din Luzhou, din sud-vestul Chinei, pentru a procura medicamente pentru familia ei. În filmul publicat de o platforma video chineză, femeia poate fi văzută plimbându-se în costumul mult prea mare pentru ea, având ca vizor o mică fantă acoperită cu folie de plastic transparent.

”Nu se mai găsesc măști de vânzare și am comandat online două costume din plastic. Nu am avut încotro”, a spus He. Autoritățile i-au explicat că asemenea costume nu pot proteja populația de infecție și trebuie dezinfectate după utilizare.

Înregistrată de personalul spitalului pentru ținuta ei neobișnuită, He a făcut senzație pe rețelele de socializare chineze, stârnind zâmbete într-un moment în care panica atinge cote alarmante. ”Este trist. M-a înduioșat să văd asta. Sper că această epidemie se va termina curând. Este mai bine decât nici o protecție. Ea nu ar fi făcut asta daca avea alte opțiuni”, au apărat-o, internauții, pe doamna He, potrivit South China Morning Post..

