Mesajul lui Biden după atacul israelian asupra Iranului. Președintele american cere oprirea ofensivei

Joe Biden a comentat evoluția situației din Orientul Mijlociu, mai exact ultimele bombardamente lansate de Israel asupra Iranului. El a declarat că aceste lovituri, din noaptea de vineri spre sâmbătă ar trebui să marcheze finalul confruntărilor directe.

Preşedintele american a făcut o serie de declarații, în cadrul unui eveniment organizat în orașul Philadelphia. El a precizat că din informațiile primite de la reprezentanții serviciilor secrete, loviturile s-au limitat la obiective militare.

Șeful administrației de la Casa Albă a comentat loviturile lansate de Israel în raidul aerian asupra Iranului. Joe Biden și-a exprimat speranța că după acest atac, s-ar putea ajunge la finalul confruntărilor dintre cele două state. El a făcut o serie de declarații în fața jurnaliștilor.

Președintele american a confirmat că a știut despre intențiile Israelului. El a declarat că a fost informat în avans despre atacurile ce aveau să urmeze, așa cum a reatat și presa americană.

Statele Unite au fost informate de Israel cu privire la atacurile pe care le plănuia împotriva Iranului. Washingtonul a precizat că nu este implicat în această operaţiune. PreşedinteleJoe Biden şi vicepreşedinta Kamala Harris au fost ţinuţi la curent cu atacurile descrise de Casa Albă drept „manevre de autoapărare.

F-15D and F-16D Strike Fighters with the Israeli Air Force seen launching last night from Tel Nof Airbase in Central Israel as well as Ramat David Airbase in Northern Israel, for Precision-Strikes against Military Targets inside Iran. pic.twitter.com/a33aVPAcXm

— OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024