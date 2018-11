MERKEL PREGĂTEȘTE LOVITURA pe final de mandat! „Statele Naționale trebuie să renunțe la SUVERANITATE” și să accepte PACTUL ONU privind IMIGRAȚIA

Cariera cancelarului german se apropie de sfârșit, dar Angela Merkel nu se predă. E hotărâtă să dea o lovitură de moarte statelor naționale înainte de a fi debarcată din funcțiile de partid și de stat. Într-un discurs susținut săptămâna trecută la reuniunea de la Berlin a fundației Konraud Adenauer, Angela Merkel a declarat: „Astăzi, statele naționale ar trebui, sau, mai bine spus, trebuie să fie pregătite să renunțe la suveranitate (în favoarea Uniunii Europene n.r.), dar, desigur, într-o manieră ordonată. Parlamentele naționale trebuie să joace un rol-cheie în ceea ce privește aceste concesii care trebuie făcute spre binele tuturor”.





Ceea ce nu spune Angela Merkel este că acest bine comun se revarsă în primul rând asupra elitelor financiare ale Germaniei. În Europa comună construită după chipul și asemănarea Berlinului, aceste elite se îmbogățesc exponențial. Numai în 2017, țara condusă de Angela Merkel a înregistrat un excedent bugetar de

36,6 miliarde de euro.



Declarațiile, șocante pentru mulți, făcute de cancelarul german la simpozionul „Parlamentarismul, între Globalism și Suveranitate Națională” nu ar trebui să mire pe nimeni. În ultimele luni, atât Angela Merkel, cât și tovarășul ei de arme- președintele francez Emmanuel Macron, - au declanșat o contrarevoluție globalistă încercând să blocheze ascensiunea la putere a populiștilor și naționaliștilor europeni. De altfel, chiar în cursul acestei luni, cancelarul german

i-a ținut isonul lui Macron subliniind ceea ce globaliștii consideră opoziția fundamentală dintre naționalism și patriotism. „Ei cred că pot rezolva singuri totul prin ei înșiși și trebuie să se gândească numai la ei, Acesta este naționalism în cea mai pură formă. Nu e patriotism”. Ce cred alegătorii germani despre tezele actualului cancelar s-a văzut la ultimele alegeri. Celălalt mare susținător al globalismului, Emmanuel Macron, are și el probleme tot mai mari. Pe lângă scăderea accelerată în sondaje, acum are de gestionat și răscoala așa-ziselor „veste galbene”, care protestează cu sutele de mii împotriva majorării prețului carburanților.



Dar să ne întoarcem puțin la cancelarul german. Politicile Angelei Merkel nu mai sunt privite cu ochi buni nici măcar în propriul partid. Friedrich Merz, politicianul care îi va lua probabil locul cancelarului german în fruntea CDU, are mari semne de întrebare cu privire la politica de azil în Germania. „Cred de multă vreme că

trebuie să fim pregătiți să vorbim deschis despre acest drept fundamental al azilului, dacă acesta poate continua în această formă în condițiile în care ne dorim o politică europeană serioasă în ceea ce privește imigrația și refugiații”, a declarat Merz la o reuniunea regională a CDU din Thuringia. Mai mult, cel mai bine clasat candidat pentru alegerile interne din Uniunea Creștin Democrată Germană pare a nu fi un susținător al Pactului ONU privind imigrația. Politicianul

german a declarat că nu susține ideea că schimbările climatice sunt un argument legitim pentru a obține azilul și că va cere lămuriri suplimentare despre definițiile propuse de Pactul ONU.

