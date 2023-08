Mercenarii Wagner se pregătesc de luptă. Vor să cucerească Kievul

Pe rețele de socializare au apărut mai multe mesaje ale unor mercenari din Gruparea Wagner care susțin că au primit ordin să cucerească capitala Ucrainei, Kiev.

”Bună ziua din Siberia. Ne antrenăm la vânătoare, în vacanţă. Aşteptăm ordinul să luăm cu asalt Kievul”, este mesajul unul mercenar, care se afla la vânătoare.

Cu toate astea, analiștii de la grupul de reflecţie american Institute for the Study of War, susțin că mercenarii care l-au urmat pe Prigojin în Belarus, se pregătesc să se întoarcă în Rusia.

Alte surse Wagner susțin că soldații acestei grupări se află în concediu în Rusia, la ordinul expres al lui Evgheni Prigojin.

Anton Ielizarov, unul dintre comandanții unei companii din Wagner a recunoscut acest lucru, fără a da detalii despre misiunile viitoare.

Totul este văzut ca un mare bluf

După puciul ratat din luna iunie 2023, Evgheni Prigojin a fost ”exilat” în Belarus, acolo unde a fost primit de președintele țării, Alexander Lukașenko.

Potrivit unor surse militare din Belarus, în această țară se estimează că au ajuns aproximativ 5.000 de mercenari, care, ulterior s-au repatriat în Rusia și s-au înrolat în armata rusă.

Deși există multe informații despre Wagner, nimeni nu confirmă oficial pe câți militari se mai poate baza Evgheni Prigojin.

Prezența mercernarilor în Belarus a făcut ca armata din Polonia să fie pusă în stare de alertă. Ministrul Apărării din această țara a declarat că situația este monitorizată cu mare atenție.

„Frontierele Poloniei sunt sigure, monitorizăm continuu situaţia la graniţa noastră de est şi suntem pregătiţi pentru diverse scenarii întrucât situaţia evoluează”, a menţionat Ministerul Apărării polonez într-o declaraţie.

Prigojin a dispărut din viața publică

Deși obișnuia să publice diferite mesaje pe canalele sale de Telegram, liderul Wagner, Evgheni Prigojin a dispărut din viața public.

Un important jurnalist din Rusia a scris că Putin l-a numit pe Prigojin trădător, fiind cunoscut faptul că inamicii președintelui rus sfârșesc fie otrăviți, fie ”căzuți” de la etajul zece.