Meningita face ravagii în România. Cum pot fi recunoscute primele semne de meningită la copii

Meningita are simptome asemănătoare pneumoniei sau amigdalitei, însă odată apărută rigiditatea coloanei cervicale, intoleranţa la lumină şi durerea în capul pieptului, pacientul nu poate să se ridice brusc sau să se aplece în faţă. Netratată, boala e fatală la copii. Descoperirea la timp a bolii este crucială şi orice întârziere poate avea repercusiuni care pot pune în pericol viaţa copilului: surditate, retardul mental şi chiar moartea.





Confundată adesea cu o răceală puternică, meningita este o afecţiune care poate genera complicaţii grave la nivelul creierului.

De fapt, meningita este o inflamatie a meningelui – cele trei membrane care iînvelesc creierul si măduva spinarii (duramater, piamater si arahnoida) – şi care e produsă fie de către un virus, caz în care se numeste meningita aseptica, fie de către o bacterie, potrivit antena3.ro

La bebeluşi de 2-3 luni, meningita poartă denumirea de „meningită neo natală”. La copii cu vărsta de peste un an, meningita virala are de obicei forme usoare si dispare de la sine in decurs de 10 zile.

Pe de alta parte, meningita bacteriana se declanseaza brusc si este mult mai grava, fiind provocata in general de un streptococ din clasa B sau de bacteria Haemophilus influenzae tip B (raspunzatoare pentru boala Hib). Organismele care provoaca meningita bacteriana traiesc in cavitatea bucala si in gatul multor copii sanatosi, fara sa le provoace probleme.

Micutii cu imunitatea slabita, cei bolnavi de siclemie (anemie cu celule in secera) sau cei care au suferit leziuni grave in zona capului au un risc mai ridicat de a face aceasta boala, dar oricine poate contracta afectiunea.

Unii bebelusi contracteaza o forma virulenta de meningita in timpul nasterii, daca mama este infectata cu un streptococ B

Daca viitoarea mamica este testata si reiese ca are streptococi, bebelusului i se administreaza antibiotice la nastere, petrecandu-si primele zile in maternitate. Totusi, meningita nu este la fel de contagioasa ca gripa, de exemplu.

Daca micutul tau are meningita, doar persoanele care sunt cele mai apropiate de el trebuie sa aiba grija si sa evite sa il sarute sau sa imparta vesela si tacamurile cu el. Cand se intampla asta, asigura-te ca toti ai casei se spala des si bine pe maini.

