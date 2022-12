Meloni: „Istoria va arăta dacă sunt sau nu capabilă”

Privind spre viitor, unul din principalele obiective ale doamnei Meloni este ca Italia să devină „un hub” energetic „pentru întreaga Europă”, a declarat premierul, subliniind „valoarea strategică și geopolitică a Italiei de a fi o interfață pentru întreaga Mediterană” și de a deveni țara care „controlează energia întregii Europe».

În ceea ce privește plafonarea prețului la gaz, „aceasta este o asigurare pe care o avem împotriva creșterilor speculative”, a explicat ea. „Plafonarea este ridicată, dar trebuie să spun că propunerea Comisiei Europene era de 275, noi am ajuns la 180, propunerea italiană era de 160, deci rezultatul este foarte apropiat de propunerea noastră”, a spus ea. Apoi, arătând un grafic, Meloni a vorbit despre efectele ce vor urma după aprobarea plafonului: „Faptul că UE spune că nu vom accepta creșteri excesive are un efect calmant asupra piețelor, astăzi avem prețul gazului sub 100”.

Venitul minim garantat ‘va rămâne pentru cei inapți de muncă, pentru cei peste 60 de ani și pentru cei care au minori în întreținere’, a spus premierul, confirmând ulterior că va fi doar pentru 7 luni în 2023 și cu obligația de a accepta o eventuală ofertă de muncă. Unii ar dori să creeze „o lume perfectă în care toată lumea își găsește locul de muncă de vis, dar dacă refuzi să lucrezi un loc de muncă decent pentru că accepți doar locul de muncă de vis, nu te poți aștepta ca statul să te susțină cu taxele plătite de cei care au acceptat un loc de muncă care, de multe ori, nu era locul de muncă de vis”. /…/

Premierul a abordat apoi problema migranților: „Am constatat că decretul de flux îl facem în aval, după ce au intrat migranții. Decretul privind fluxurile ar trebui să se facă în amonte. În mod obișnuit, astăzi, cei care au bani să plătească contrabandiștii intră în Italia. Plecările trebuie să fie oprite. Frontierele UE trebuie apărate. Voi aduce această problemă în discuție la următorul Consiliu European: ruta mediteraneană centrală este o prioritate, nu doar ruta balcanică. Ar trebui să facem la nivel european ceea ce face Spania. Cererea de intrare trebuie depusă la consulatele noastre din Africa”.

„Franța și Italia au avut unele fricțiuni în materie de imigrație”, a recunoscut Meloni, „pe care le susțin, pentru că, dincolo de propagandă, cred că toată lumea și-a dat seama că reacția franceză la prima navă a ONG-urilor care a debarcat în Franța cu 230 de persoane la bord, în condițiile în care 94.000 de persoane au debarcat în Italia de la începutul anului, reacția resentimentară a Franței este un indiciu al unei probleme de care mă temeam și care s-a confirmat, și anume că a existat un acord tacit în prealabil că singurul loc de debarcare este Italia”.

Vorbind mai târziu în cursul zilei la Conferința ambasadorilor italieni, premierul a descris Uniunea Europeană, NATO și ONU ca fiind „pietrele de temelie ale politicii externe italiene, în care Italia intenționează să joace un rol de lider”.

În ceea ce privește frontul ucrainean, Meloni a explicat: „Italia a făcut ceea ce trebuia să facă și va continua să o facă. Trebuie să depășim riscul ca Occidentul să fie împotriva restului lumii” și, a insistat el, „pentru aceasta este nevoie de dialog. Dacă nu ar fi existat Italia, nu ar fi existat nici Occidentul”. „Trebuie să consolidăm înțelegerea cu partenerii noștri”, în special cu cei din zona mediteraneană, „și să stabilim relații cu toate celelalte țări. Europa trebuie să fie întotdeauna un actor global”, potrivit lastampa.it/

„Italia s-a situat în mod clar și fără ezitare de partea Ucrainei”, a continuat Meloni, „Steaua călăuzitoare rămâne cea a dialogului” pentru „o pace justă pentru ucraineni, problema este complexă, nu poți doar să declari pacea pentru a o obține”, a spus premierul. „Rolul pe care Italia l-a jucat a fost important” în obținerea „echilibrului” între forțele din teren. Apoi propunerea: „În toate culturile, Crăciunul este momentul victoriei luminii asupra întunericului, în schimb Ucraina trăiește aproape toate zilele fără electricitate. Pentru a înțelege cum trăiesc ucrainenii, i-aș ruga pe toți italienii să își oprească alimentarea cu energie timp de o oră pe zi, pentru a înțelege ce înseamnă oameni care apără libertatea și dragostea de țară”.

(Traducerea Rador)