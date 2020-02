Ce poţi face când în acvariul tău găseşti unul dintre animalele cele mai otrăvitoare de pe faţa pământului? S-a întrebat şi Wesley Trevors, un englez de 32 de ani, când a remarcat că în interiorul acvariului dăruit fiului său, se afla o moluscă ciudată. După o cercetare, a descoperit că era vorba de un melc-con, capabil să ucidă o persoană în mai puţin de 1 minut.

Melcii-con, printre cele mai periculoase creaturi din lume, sunt responsabili (doar din cazurile deja cercetate) de moartea a 36 de persoane şi rănirea a altor 141.

Melcii-con trăiesc siguratici în mările tropicale, dar încet-încet s-au adaptat şi cu temperaturile mai reci. Felul lor de a ataca prada este împungerea cu un ac asemănător unui dinte ascuţit, cu care paralizează prada injectându-i venin. Este atât de puternic veninul, încât în medicină este folosit de-a dreptul pe post de morfină.

Trevors s-a adresat la diferite zoo şi centre cu animale marine, dar cea mai mare parte au refuzat să-l ajute.

Mai târziu el a declarat pentru The Sun: „Melcul-con este cunoscut ca melcul-ţigară fiindcă dacă te înţeapă e suficient timpul cât ai fuma o ţigară până mori. Băiatul meu iubeşte Disney şi voiam să-i fac cadou un acvariu cu scenariul din În căutarea lui Nemo. Dar când am văzut acest melc mic nu l-am recunoscut. L-am fotografiat şi am consultat un album de biologie marină căutând despre de era vorba”. Într-un final, London Sea Life Centre, după cele relatate de cotidianul britanic, a acceptat să ia animalul în centrul său.

Citește și: