Se întâmpla la 9 martie, înainte de apariţia la Westminster Abbey pentru Serviciul Commonwealth, ultimul angajament regal public alături de Prințul Harry.

Deşi au fost şi încă mai sunt multe voci care susţin că fostul cuplu regal şi-a dorit enorm să iasă de sub influenţa Familiei Regale, se pare că a existat şi o altă versiune.

Cel puţin asta susţine Omid Scobie, coautorul biografiei regale Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family.

Astfel, Meghan Markle a avut atunci o strângere de inimă şi un moment de slăbiciune care a relevat multe înţelesuri.

„Nu trebuia să fie așa!”, a spus actriţa americană la 9 martie, când se aflase că ea şi Harry au renunţat la statutul de membri seniori ai Familiei Regale Britanice.

Omid Scobie a fost martor al acestor momente şi a mărturisit că în aer domnea o atmosferă foarte încordată, cei doi schimbând cu greu câteva vorbe cu Prinţul William și Kate Middleton.

Înainte de ceremonie, Ducesa de Sussex s-a întâlnit la Palatul Buckingham cu membrii Asociației universitarilor din Commonwealth .

Omid Scobie şi Carolyn Durand (autorii volumului Finding Freedom) au fost prezenţi şi au fost direct implicaţi în acele evenimente, conform Express.co.uk.

Omid a spus că ducesa l-a îmbrățișat înainte de a se despărți de staful ei regal: „Personalul care a fost alături de cuplu din prima zi a jelit sfârșitul a ceea ce trebuia să fie o poveste fericită:

două persoane care se îndrăgostesc, se căsătoresc, au un copil şi slujesc Reginei până la sfârșit. În schimb, părăseau țara.

În timp ce Meghan mi-a dat o ultimă îmbrățișare de adio, ea a spus: «Nu trebuia să fie așa.»

Într-un alt articol pentru Harper’s Bazaar, el a adăugat: „Lacrimile pe care ducesa le ținuse curajos erau libere să curgă printre fețele familiare.

Ducesa de Sussex şi-a luat rămas bun cu multă emoţie de la îndrăgitele ajutoare cu doar câteva ore înainte de zborul spre «casa» din Canada.

Meghan ar fi zburat înapoi în Canada cu ultimul zbor comercial al zilei, dornică să se întoarcă pe insula Vancouver până dimineața, înainte ca Archie să se trezească.”

În paginile biografiei regale regăsim un pasaj în care Meghan de destăinuie unui amic: „Am renunțat la întreaga mea viață pentru această familie. Sunt dispusă să facă orice este nevoie.”

Dar ceea ce a urmat a fost o defalcare a relațiilor dintre Harry și Meghan pe de o pateu, și restul Familiei Regale pe de altă parte.

sursa: Daily Star