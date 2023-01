Medicul orădean care în 40 de ani nu a pierdut nici o pacientă. Care e regula de fier a doctorului care vindecă și cu vorba

“Omul nu e făcut să stea nici cu abdomenul deschis și nici sub anestezie generală“

“O regulă de care am ținut mereu cont e că în sala de operație ai trei priorități: viața pacientului, sănătatea lui și apoi funcția. Deci pe primul loc e viața pacientului. Iar Chirurgia minimi-invazivă e un concept general, a cărui esență e să îți atingi scopul terapeutic cu un minim de mijloace și cu un minim de timp.

Tot ceea ce nu este absolut necesar într-o intervenție chirurgicală poate fi nociv: dacă tai mai mult iese prost; daca coși mai mult – iar nu e bine; dacă operația dureaza mai mult iar iese prost pentru că omul nu e făcut să stea nici cu abdomenul deschis și nici sub anestezie generală. Așadar cu cât scurtezi timpul de intervenție cu atât este mai bine pentru pacient“, spune conf.univ. dr. Petru Chitulea.

Cel mai îngrozitor lucru din obstetrică

A început să practice medicina în 1982. Într-o perioadă în care în România nu prea erau ecografe, iar ceea ce se întâmpla la naștere era o surpriză. Dacă un copil intra în hipoxie din cauza că se strângea controlul în jurul gâtului, se considera că medicul nu avea de unde să știe, și acesta era un un risc acceptabil.

Azi, lucrurile stau cu totul altfel și doctorul Petru Chitulea spune că unul dintre cele mai îngrozitoare și inacceptabile lucruri care se întâmplă în obstetrică este apariția unui copil cu un handicap grav. Iar rolul medicului e să reducă la minim acest risc. Iar una dintre metodele prin care o poate face e ceea ce numește “un rău necesar“- operația de cezariană.

Într-o postare pe site-ul Spitalului Pelican, unul dintre locurile unde îl poți găsi acum pe doctorul în medicină Petru Chitulea, reputatul ginecolog explică de ce e necesară operația de cezariană. Medicul explică, totodată, așa cum o făcea cu fiecare pacientă și la Maternitatea din Oradea, ce se întâmplă de fapt în cele câteva minute pe care medicul le are la dispoziție pentru a aduce pe lume o nouă viață, în sala de operație.

“Când obstetricianul îsi asuma un risc, de fapt nu e riscul lui. Este riscul copilului… “

“Atunci când natura greșeste și ceva nu funcționează bine, noi corectăm natura cu intervenții chirurgicale. Procentul de situatii riscante pe care îl depistăm înainte de naștere a crescut foarte mult. Dau un exemplu: are copilul o circulară de cordon în jurul gâtului. În mod normal, înainte de apariția ecografelor, și când am început eu meseria vă spun că în România nu prea erau ecografe, nici nu știam, era o surpriză la naștere.

În cazul în care cordonul se strângea și copilul intra în hipoxie din cauza asta, se considera că nu aveam de unde să știm, e un risc acceptabil. În ziua de azi, în aceeasi situatie, vom face cezariană pentru că dacă știi, e inclusiv din punct de vedere moral inacceptabil să-ți asumi un risc pentru că eu întotdeauna spun că atunci când obstetricianul îsi asuma un risc, de fapt nu e riscul lui. Este riscul copilului și al familiei lui.

Pentru că unul dintre cele mai îngrozitoare și inacceptabile lucruri care se întâmplă în obstetrică este apariția unui copil cu un handicap grav. Cred ca ceva mai rău nu există în meseria noastră și orice am face ca să minimalizăm șansa ca un copil să se nască cu un handicap este justificat. Deci atunci când știi că ai o problemă, nu mai riști, faci cezariana și scoți copilul în condiții bune“, spune reputatul ginecolog. Succesul intervențiilor și unul dintre secretele notorietății doctorului se datorează faptului că întotdeauna a empatizat cu pacientele sale.

Cu căldură și o răbdare infinită, doctorul explică fiecărei viitoare mame ce se întâmplă cu copilul căruia se pregătește să-i dea viață, ce se întâmplă cu ea, dar și ce se întâmplă în sala de operație. Asta îți dă confort ca mamă, îți dă siguranță și estompează cea mai mare frică, frica de necunoscut. Doctorul Petru Chitulea cunoaște mecanismele care estompează frica, știe cum să dea încredere. Pacientele sale spunea că doctorul Chitulea vindecă cu vorba. De altfel, medicul spune că una dintre “regulile de fier pe care le-am impus ca medic-șef era modul de a vorbi și le spuneam – vorbiți cu pacientele așa cum v-ar place să vorbească cineva cu mama, fiica sau sora dumneavoastră“.

Doctorul Petru Chitulea, medic primar Obstetrica-Ginecologie, vorbește despre avantajele operației de cezariană, una dintre operațiile realizate cel mai frecvent în întreaga lume. Operația de cezariană este nașterea chirurgicală a unui copil printr-o incizie la nivelul abdomenului și uterului mamei. Este o operație care se practică cu indicație medicală, în situațiile în care nașterea pe cale vaginală ar fi imposibilă sau ar fi însoțită de riscuri materne sau fetale inacceptabile.

“Când vezi o astfel de operație, la început, pare șocant“

“Rezultatele și lipsa complicațiilor postoperatorii sunt practic 100%. În ziua de azi, operația de cezariană este o operație foarte sigură, iar atunci când depistăm un risc este inclusiv imoral, dupa părerea mea, să îți asumi riscul unei nașteri pe cale naturală. Pe de altă parte, atunci când lucrurile merg bine, medicul nici nu ar trebui să intervină, doar să asiste și să intervină doar în momentul apariției unei complicații.

Cum decurge operația de cezariana? Operația este rapidă și scurta, recordul lui Joel Cohen de la Tel Aviv, cu operația Misgav-Ladach era de 9 minute de la piele la piele, iar recordul meu este de 8 minute și jumătate deci operația este rapidă și simplă, iar în tehnicile moderne minim-invazive operația este cu procent extrem de mic de complicații.

Nu există intervenție chirurgicală în care să poți să spui că nu vei avea complicații deloc, însă în operația cezariană, laparotomia Joel-Cohen, inventată de profesorul din Israel, pielea și aponevroza, țesuturi foarte solide din peretele abdominal se incizează, însă, în rest, țesuturile,: mușchi, grăsime, peritoneu, se deșiră.

După ce deschidem facem un mic orificiu în peretele abdominal în care introducem două degete și tragem deșirând țesuturile. Când vezi o astfel de operație, la început, pare șocant, dar avantajul este că atunci când tai elegant cu bisturiul, tai tot, vase, nervi, în schimb când deșiri acest țesut, vasele și nervii se întind, rămân intacte și de exemplu, în mod normal, la o operație cezariană pâna scoatem placenta, practic, nu curge sânge, pierderea de sânge este zero, operăm uscat, vasele rămân intacte.

Cicatricea și vindecarea țesutului după orice interventie este făcută de sânge. Sângele după orice intervenție este cel care aduce cărămizile care vor constitui și din care se clădește cicatricea“, explică medicul. Doctorul Chitulea spune ce se întâmplă după operație, ce e dureros dupa operație.

“Terminațiile nervoase libere, acolo unde ai avut un mic nerv și l-ai tăiat, capătul lui rămâne sensibil și dureros și în al doilea rând așa-numitul “țipăt” al celulelor după oxigen (dacă am tăiat un vas și acela nu mai duce sânge oxigenat într-o zonă țesuturile suferă și produc durere, pe de altă parte dacă nu ai sânge în țesuturi, microbii se dezvoltă și nu are cine să ne apere pentru că leucocitele tot prin sânge vin și omoară microbii care ajung în plagă).

Din toate punctele de vedere, avantajele acestor tehnici sunt incontestabile de aceea pot să spun că în toată lumea civilizată se practică operatia Misgav-Ladach a lui Joel Cohen și in ultimii zece ani, într-o serie de țări, inclusiv Germania, se face operația Vejnovic, care are unele mici avantaje, fața de Misgav-Ladach și pe care o practic din 2009“, spune medicul.

Artă și Medicină

Ce au în comun aceste domenii și ce condiții trebuie să îndeplinești în plus în medicină ca să fii considerat un vârf. Iată ce spune doctural Petru Chitulea: “Întotdeauna am susținut că în orice meserie specializată, inclusiv în Medicină, experiența nu poate fi înlocuită cu nimic.

Și în Medicină, ca și în Artă și în orice alt domeniu, trebuie să îndeplinești cinci condiții: să fii intelligent, să înveți mult, să exersezi mult (valabil în orice domeniu, iar orele de sală de operație nu pot fi înlocuite cu nimic). O altă condiție e să ai un profesor bun (eu am avut noroc să îl am ca maestru pe academicianul Ioan Munteanu de la Timișoara, care, după părerea mea, e cel mai mare ginecolog din toate timpurile și el a facut, de pildă, prima fertilizare in vitro în 1995). Trebuie să ai talent.

În Medicină se mai adaugă o a șasea condiție – să ai empatie, să îți pese de pacienți. Dacă îți pasă de pacient, întotdeauna vei încerca să faci mai mult ca să îți depășești limitele și așa vei putea să depășești mediocritatea.

La Spitalul Pelican, unde am mai lucrat, mi-am propus ce mi-am propus toata viața: să îmi fac meseria cât mai bine posibil. Întotdeauna încerc să fac maximum posibil și, repet, prima prioritate e viața pacientului. Chiar dacă sunt situații când trebuie să sacrifici un organ (un uter, un ovar) e tot pentru a salva viața pacientei“, spune medicul. Domnia sa și-a amintit și despre o situație limită, despre momentul în care spune că a fost cel mai aproape să piardă o pacientă pe masă.

Lupta pentru viață contracronometru

“În seara de 2 ianuarie 2011 am fost chemat la un caz la o operație cezariană, la care nu se putea opri hemoragia. Pacienta era în șoc hemoragic grav. Am reușit să rezolv cazul cu o tehnică rar practicată: ligatura arterelor hipogastrice bilaterale, care aduc sânge în bazin, în pelvis.

Când ai o hemoragie gravă, ultima șansă e ligatura acestor artere, cu care putem controla hemoragia. Atunci am fost cel mai aproape de a-mi pierde pacienta pe masa de operație. A scăpat cu viață, doamna își crește copilul, a fost un caz limită iar eu în 40 de ani nu am pierdut nicio pacientă în cei 40 de ani de activitate de Ginecologie…Iar de când lucrez la Pelican nu am avut niciun caz de infecții nosocomiale și asta e un lucru foarte bun”, a spus doctoral Petru Chitulea.