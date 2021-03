Medicul Flavia Groșan a transmis un mesaj pe contul său de Facebook, pentru cei care îi urmăresc postările. Ea îndeamnă la calm și atrage atenția asupra furtunii citochinice. Medicul a amintit despre o postare mai veche, din 2016, când atrăgea atenția că sistemul imunitar poate deveni foarte agresiv și poate bloca funcționarea celorlalte organe. Flavia Groșan a reușit să împartă țara în două, după ce și-a prezentat metodele sale de tratament pentru COVID-19.

„Tot în 2016 postam chestia asta. Cred că pe vremea H1N1. Exact asta vă spun și acum. Calm, calm. Nu-l enervați peste măsura pe prietenul meu.

P.S. Slava Cerului că ieri am ajuns la zi cu online-ul.

P.P.S. Mi-ați blocat complet canalele de comunicare. Nu vă agitați inutil. Gestionați-vă atent furtuna citochinică inițială. Va fi bine. Încă mai sunt și eu pe aici”, a scris medicul Flavia Groșan în postarea de pe Facebook.

Potrivit spuselor sale, sistemul imunitar poate deveni extrem de agresiv și să ucidă organismul.

„Sistemul imunitar o ia razna, devine extrem de agresiv și, pentru a fi sigur, atacă toate celulele organismului și blochează, preventiv, funcționarea organelor și celorlalte sisteme. Sistemul imunitar e cel care ucide organismul, nu virusul”, a mai scris medicul Flavia Groșan.



Flavia Groșan, mesaj pentru susținători

În urmă cu o zi, într-o altă postare, Flavia Groșan le atrage atenția celor care o contest pentru metodele sale de tratament că nu a apărut din neant. Ea a precizat că a făcut cercetare și a fost implicată în elaborarea mai multor studii clinice internaționale.

„Doamnelor si domnilor, vorbiți de studii clinice. Eu nu am apărut din spuma marii. Eu am făcut cercetare de mare calibru ca Principal Investigator în multe studii clinice de mare anvergură internațională. Acum folosiți acele medicamente, iar eu am fost acolo, cum unii nu vor fi niciodată în viața asta”, a scris medicul pe contul de Facebook.

Flavia Groșan a mai spus că în prezent folosește ceea ce a învățat din studiile la care a participat pentru a vindeca pacienții.

„Toate se fac la timpul lor. Acum nu mai am timp de știință. Acum folosesc ce am învățat din ele, aplic si vindec oameni. Vă pupă mama!

P.S. Hai, gata cu vorbăria. Intru pe front. Acolo se câștigă bătăliile. Nu cu un ochi pe Netflix și cu altul pe pagina de FB a doctoriței afurisite din Oradea să vedem ce a mai postat pe pagină”, a mai scris Flavia Groșan.