Meciul trei al finalei Ligii 1 se joacă azi la Galați

CS United Galați și Imperial WET Miercurea Ciuc, cele mai bune echipe din futsalul românesc, își mută duelul pentru titlul de campioană a României pe malul Dunării.





După primele două jocuri disputate în Harghita, Imperial WET conduce cu 2-0 și mai are nevoie de un succes pentru a sărbători primul trofeu major din istorie.

Finala se joacă după regula „cel mai bun din cinci meciuri”.

Meciul trei al finalei CS United – Imperial WET e programat de la ora 18.45 la Sala Sporturilor din Galați și va putea fi urmărit pe Facebook / Futsal România și pe Yotube / Futsal România.

„Va fi foarte greu. Imperial WET conduce cu 2-0, iar noi nu mai avem voie să facem vreun pas greșit. Faptul că am jucat foarte bine în primele două meciuri ale finalei, pierzând o dată la lovituri de departajare, o dată la limită, la mare luptă, ne dă dreptul să sperăm în continuare. Am demonstrat că jucăm un futsal de calitate. Am încredere în echipă, am încredere în publicul gălățean, care ne-a purtat de atâtea ori spre victorie. Îmi doresc o sală plină și victoria în acest prim meci acasă. Dacă vom învinge luni seară, atunci vom putea învinge și marți, în meciul patru al finalei Ligii 1”, a declarat Florin Ignat, antrenorul-jucător al echipei CS United Galați.

La al doilea sezon în Liga 1, Imperial WET Miercurea Ciuc e la doar un pas de titlul de campioană. Echipa construită la Miercurea Ciuc de finanțatorul Walter Gorbe și de antrenorul Cosmin Gherman e hotărâtă să pună capăt finalei în doar trei „seturi”. Harghitenii sunt însă conștienți că la Galați va fi infernal.

„Vrem să ne întoarcem acasă cu titlul de campioană, ceea ce pentru echipă, pentru orașul Miercurea Ciuc ar reprezenta o performanță de excepție, ceva incredibil. Avem 2-0, dar știm că nu ne va fi ușor. Vreau să-i felicit încă o dată pe băieții mei pentru tot ceea ce au arătat în acest sezon foarte lung și foarte anevoios, dar pe care ni-l dorim cu toții triumfător”, a declarat Cosmin Gherman, antrenorul echipei Imperial WET Miercurea Ciuc.

CS United – Imperial WET (0-2 la general) Sala Sporturilor, Galați Arbitri: Liviu Chița (Pitești) – Daniel Decă (Brăila) – Ionel Boharu Predescu (Buftea) Observatori: Bogdan Sorescu (Pitești), Petre Radu (București)

CS United: Wellington Da Silvia, Ionuț Păduraru – Constantin Burdujel, Andrian Lașcu, Andrei Crăciun, Carlos Borges, Cosmin Petică, Mimi Stoica, Florin Ignat, Viorel Cojoc, Ovidou Tudose, Daniel Araujo, Octavian Cireș, Neto Moreira. Antrenor: Florin Ignat

Imperial WET: Victor Lopez, Gică Dospinescu – Dennis Ovsianikov, Dmitri Bondar, Ștefan Rakic, Deco, Alvaro, Bogdan Covaci, Florin Matei, Cristi Matei, László Szőcs, Mario Duque, Levante Tanko. Antrenor: Cosmin Gherman

Biletul de intrare costă 5 lei. Persoanele sub 14 ani beneficiază de gratuitate.

sursa:frf.ro

