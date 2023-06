Meciul în cușcă dintre Elon Musk și Mark Zuckerberg ar putea fi cea mai mare luptă din istoria lumii. Dar, mama unuia dintre miliardari i-a dat interzis

Dana White, președintele UFC, a declarat joi, într-un interviu acordat TMZ Sports, că a discutat cu ambii miliardari despre schimbul lor de replici de pe rețelele de socializare care a avut loc săptămâna aceasta, când Mark Zuckerberg a acceptat provocarea lansată de Elon Musk pe Twitter pentru un „meci în cușcă”.

„Mark Zuckerberg m-a contactat primul şi a spus „vorbeşte serios?””, a spus White pentru presă. După ce deținătorul Tesla a fost contactat și el, a afirmat categoric: „Da, vorbesc serios”.

Dana White a dezvăluit că se află deja „în etapele incipiente” ale planificării acestui meci, iar entuziasmul pe care acesta se așteaptă să-l genereze nu a fost ascuns. „Aceasta ar fi cea mai mare luptă din istoria lumii, mai mare decât orice s-a făcut vreodată. Ar doborî toate recordurile cu plata-per-vizionare”, a spus el.

În timp ce un eveniment standard de plata-per-vizionare al UFC costă 80 de dolari, Dana White a anunțat că va percepe 100 de dolari pentru meciul dintre Musk și Zuckerberg.

Dana White a menționat că cea mai mare plată-per-vizionare a fost înregistrată în meciul Conor McGregor-Floyd Mayweather din 2017, care a adus încasări de peste 600 de milioane de dolari. Atunci, Mayweather a primit un cec în valoare de 275 de milioane de dolari după victoria sa, în timp ce McGregor a obținut 85 de milioane de dolari.

Dana White a afirmat că o luptă între Musk și Zuckerberg, care se situează pe pozițiile 1 și 10 în topul celor mai bogați oameni de pe planetă, cu o avere netă combinată de 340 de miliarde de dolari, ar stabili cu ușurință un nou record.

Cu taote că cei doi miliardari au un istoric plin de neînțelegeri, White spune că ei nu ar căuta să se îmbogățească de pe urmă luptei, ci mai degrabă ar dona banii unui organizații.

„Nu cred că vreunul dintre ei are nevoie de bani”, a spus White, adăugând că „Aceşti tipi ar strânge sute de milioane de dolari pentru caritate”. White a evitat să facă speculații cu privire la momentul exact al desfășurării luptei, dar a afirmat că este pregătit să o organizeze dacă cei doi chiar vorbesc serios și au de gând să se lupte, potrivit News.ro.

Cu toate că lupta dintr cei doi a generat un entuziasm enorm, mama miliardarului Elon Musk, nu îi dă voie fiului său să se lupte în cușcă cu Mark Zuckerberg. „De fapt, am anulat lupta. Nu le-am spus încă. Dar voi continua să spun că lupta este anulată, pentru orice eventualitate”, a scris Maye Musk pe Twitter.

Actually, I canceled the fight. I haven’t told them yet. But I will continue to say the fight is canceled, just in case…🤨 https://t.co/y9gg9qrnuQ

— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2023