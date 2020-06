Sub comanda antrenorului spaniol, echipa patronată de Anamaria Prodan nu a reușit să obțină niciun rezultat pozitiv. Două meciuri și două înfrângeri au sibienii cu Ruben Albes pe banca tehnică.

Ruben Albes după victoria cu Poli Iași: „Am facut un meci bun, am fost mai buni decat Iasi in repriza a doua. Victoria e o consecinta a muncii noastre si a faptului ca incercam sa construim o familie la Sibiu. Am mai avut ocazii de a marca si in afara golurilor. Am incredere in echipa mea. Vreau sa muncesc in fiecare zi si sa ne bucuram cu totii de sacrificiul pe care-l facem.”

Prima repriză a fost una spectaculoasă. Olandezul Luckassen a deschis scorul pentru formația lui Rednic, din pasa lui Grădinaru, în minutul 9.

Avantajul gazdelor a durat doar 4 minute, pentru că Alexandru Vodă a egalat pentru Hermannstadt, în minutul 12.

La finalul primei reprize, același Luckassen a reușit ”dubla”, iar elevii ”Puriului” au intrat în avantaj la pauză.

A doua repriză a fost la fel de spectaculoasă ca prima. Gazdele au intrat cu un avantaj minim pe teren, însă oaspeții au plecat cu toate cele trei puncte din Copou.

Romario, din penalty, în minutul 56, și Gabriel Debeljuh, în minutul 76, au întors rezultatul, iar spaniolul Ruben Albes a obținut prima victorie pe banca lor de la Hermannstadt.

Echipa lui Mircea Rednic vine dupa o victorie in fata Chindiei Targoviste, scor 2-0. Aceasta este prima victorie a lui Poli Iasi, dupa o serie de 3 infrangeri in Liga 1.

Poli este pe locul 11 în clasament, iar Hermannstadt este pe locul 12. Ambele echipe sunt la egalitate de puncte, 18, fiind în zona retrogradabilă a clasamentului.

În urma acestui rezultat, FC Hermannstadt urcă pe locul 11 în play-out, cu 21 de puncte, în timp ce Poli Iași rămâne pe loc de baraj, cu 18 p

Poli Iasi: D. Rusu – Cabral, Frasinescu, Klimavicius, S. Serban – Gradinaru, Breeveld, Passaglia, Horsia – A. Cristea, Luckassen

Rezerve: T. Axinte – Mihalache, Fomba, Onea, De Iriondo, Chacana, D. Popadiuc, I. Cristea, Omoh

FC Hermannstadt: Figueiredo – Al. Voda, Viera, I. Stoica, Oprut – Caiado, Dalbea, Romario Pires, Jo Santos – Debeljuh, Ad. Balan

Rezerve: I. Pop – Tiago Almeida, Dobrosavlevici, S. Busu, L. Dumitriu, P. Petrescu, Yazalde, potrivit realitateasportiva.net