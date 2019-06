Surpriză pentru Radu Mazăre! Conducerea Penitenciarului Rahova i-a aprobat cererea. Breaking News

Fostul edil al Constanței Radu Mazăre se va putea căsători cu iubita sa, așa cum și-a propus acum ceva timp. Cererea a fost aprobată de Conducerea Penitenciarului Rahova.





Veste bună pentru Radu Mazăre! Acesta se poate căsători în pușcărie. Miercuri a fost aprobată cererea făcută de Mazăre, informează Realitatea.

Radu Mazăre şi iubita sa Roxana Mihalache au depus dosarele în cadrul Administraţia Naţională a Penitenciarelor, urmând să se căsătorească pe 5 iulie, atunci când fostul edil al Constanței împlineşte 51 de ani. Potrivit mirilor, va fi o ceremonie simplă, urmând să fie prezente doar 10 persoane, o parte din familia Roxanei, o parte din familia lui Mazăre.

Mama fostului primar al Constanței este foarte încântată că fiul ei se însoară, deși crede că în condițiile date nu este chiar locul visat de ani buni.

„Vine spre sfârșitul lunii. Asta cu rochia, cu inelele e în sarcina lui Mihai, fratele lui. Nu se poate, nu ai ce să pregătești. Meniu nimic, zero. Chiar am întrebat și eu că soțul meu în 1975 a pus niște vin și a scris pe etichetă că se va deschide la nunta lui Radu, dar acum am întrebat și nu se poate. Nu știu cine vor fi nașii, își dorește pe cineva. La capitolul ăsta am lucrat destul de mult de-a lungul anilor să îl lămuresc să se însoare. Lumea s-a schimbat. Cred că acum o și iubește. Sunt împreună de ani de zile. E de apreciat că stă lângă el în situația asta. E de apreciat. A vrut să facă un gest care să îi compenseze într-un fel această dăruire a Roxanei.”, a declarat mama lui Radu Mazăre.

