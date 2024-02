Măsură neobișnuită luată de Lidl. Clienții au rămas uimiți

După ce a instalat sisteme antifurt pe pachete de carne de vită în București, din cauza disparițiilor de la raft, această măsură se aplică acum și altor produse. Un nou produs introdus recent este protejat în același mod.

Cârnații de pleșcoi protejați cu sistem antifurt în Lidl

Lidl adoptă această metodă de securizare a produselor, similară celei utilizate pentru cașcavalul și salamul de Sibiu în marile supermarketuri. În cazul de față, pachetele de carnați de Pleșcoi au fost dotate cu sisteme antifurt în magazinele Lidl. Un client a surprins aceste produse în fotografii și a distribuit imaginea pe Facebook.

Pâine la prețul de 113 lei

Florin Lăzărescu, un scriitor din Iași obișnuit să-și facă cumpărăturile la un anumit supermarket, a avut parte de o surpriză neplăcută în ultima sa vizită. O pâine cu maia, pentru care știa că va plăti un preț decent, s-a dovedit a fi mult mai scumpă decât se aștepta – 113 lei.

Scriitorul a relatat ce a descoperit când a verificat bonul de cumpărături. În dreptul pâinii cu maia pe care o achiziționa regulat, figura un preț exorbitant de 113 lei. O sumă cu mult peste așteptările sale.

„Știam că se scumpesc lucrurile de nu-ți vine să crezi, dar 113 lei o pâine la Lidl parcă e cam mult. Eu nu mă uit de obicei pe bon, dar am observat un produs lipsă în sacoșă și am căutat pe bonul electronic să văd dacă mi l-au bătut la casă. Nu era pe bon, însă am văzut prețul pâinii. M-am întors, vânzătoarea mi-a zis senin că a bătut codul de la rodie și mi-a dat banii înapoi”, a povestit scriitorul ieșean.

Cum au soluționat problema cei de la Lidl

Finalul întâmplării nu a fost deloc satisfăcător. Chiar dacă a reușit să-și recupereze o mare parte din bani, scriitorul tot a ieșit în pierdere. Totuși, această pagubă s-a limitat la prețul unei singure pâini. El însuși menționează acest lucru într-un Post Scriptum sau un Later Edit, după cum se spune în zilele noastre.

„…doamna m-a înșelat până și la refacerea bonului. M-am uitat acum online, a scăzut 17 pâini din 19 trecute pe bon, nu 18”, a mai arătat Florin Lăzărescu într-o postare pe Facebook.