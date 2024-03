Mașina de spălat are un compartiment care te îngrozește dacă-l desfaci. În acest loc se strânge foartă multă mizerie după o perioadă de utilizre.

Mașina de spălat este indispensabilă pentru orice gospodărie. Dar niciodată nu ne-am gândit că poate strânge atâta mizerie în timp. Pe TikTok, o utilizatoarea a dezvăluit un compartiment ascuns din mașina sa de spălat. Acolo era cantitate considerabilă de murdărie. Prin desfacerea peretelui despărțitor al mașinii sale de spălat cu încărcător frontal LG, Jessie a expus reziduurile adunate.

„Tocmai am aflat că poți scoate această piesă din mașina ta de spălat”, precizează Jessiee Marie. Iar cei care o urmăresc îi spun că mai bine n-ar fi dezvăluit.

În videoclipurile ulterioare, Jessie a oferit o demonstrație despre cum să îndepărteze și să curețe balsamul de rufe acumulat în dispozitiv. Ea a folosit o șurubelniță pentru a scoate șurubul de sus, a glisat piesa spre ea și a extras-o fără probleme.

După aceasta, a curățat compartimentul, eliminând bucățile groase de murdărie cu apă fierbinte. Jessie a explicat și cum a curățat interiorul mașinii de spălat atașat la compartiment, eliminând întreaga murdărie acumulată.

Saw someone do this on TikTok and I had to try it #washer #cleantok #laundry #laundryhack #laundrymachine #cleaningtiktok

♬ original sound - Voicesofjake