Toni Iuruc, un puternic om de afaceri din România, deține șase firme, iar în trecut a fost implicat în colaborări cu fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu.

Acum, Dumitru Dragomir a avut numai cuvinte de laudă la adresa iubitului Simonei Halep. „L-am cunoscut. Am fost cu el la o cafea. E un băiat foarte serios, e amic cu fiul meu. E un băiat frumos, care a făcut avere. E pricopsit, nu e un sărăntoc.

