Tatăl uneia dintre victime, un bebeluş de doat nouă zile a povestit sfâşiat de durere cum a încercat să-şi salveze copilul de la moarte.

Abia, după mai bine de două zile, autorităţile au declanşat o anchetă şi au emis starea de alertă.

„Au intrat în camerele care erau goale şi au dat cu substanţe. Aveau măşti pe faţă, au izolat după aceea uşile, tot, nu am ştiut că ei dau… El s-a simţit rău de atunci, că nu mai putea să mai respire, am făcut resuscitare cât am putut şi apoi am sunat la ambulanţă”, sunt declarațiile sfâșietoare ale tatălui bebelușului.

Sâmbătă, mai locatarii blocului unde s-a făcut deratizarea au cerut ajutor la numărul de urgenţă 112.

Abia luni s-a demarat o intensă anchetă în jurul acțiunii de deratizare încheiată tragic. Conform primelor concluzii ale autorităților, la fața locului s-au găsit urme de substanță neurotoxică. Aceasta a fost identificată în zonele în care se aflau victimele – un nivel mediu la etajul 3 și unul redus la ultimul etaj, etajul 4, potrivit spynews.ro

