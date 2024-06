Monden A murit un mare compozitor. Elvis Presley a avut succes datorită lui







Mark James, compozitorul pieselor „Suspicious Minds”, popularizată de Elvis Presley, și „Always on my mind” a murit la 83 de ani. Compozitorul, inclus în Songwriters Hall of Fame în 2014 şi autor al mai multor hituri, printre care se numără şi „Hooked on a Feeling”, a fost găsit fără suflare la domiciliul său din Nashville.

Mark James a compus trei melodii legendare

Piesele compuse de el, „Suspicious Minds”, „Hooked on a Feeling” şi „Always on My Mind”, se află într-un clasament al celor mai importante 100 de melodii ale secolului XX, întocmit de organizaţia responsabilă de acordarea licenţelor muzicale BMI, a precizat Houston Chronicle. „Suspicious Minds” figurează pe lista cu cele mai bune 500 de melodii din toate timpurile, realizată de revista americană Rolling Stone.

A câștigat numeroase premii

Mark James a fost recompensat cu două premii Grammy, ambele în 1983, pentru piesa „Always on My Mind”, pe care a compus-o împreună cu Wayne Carson şi Johnny Christopher. Aceeaşi melodie a fost declarată „Cântecul anului” şi „Cântecul country al anului” după ce a fost înregistrată de Willie Nelson, piesa urcând pe poziţia a cincea a topului Billboard Hot 100 şi ajungând pe locul fruntaş în topul pieselor country.

A mai murit un celebru compozitor

Recent, și compozitorul şi dirijorul Peter Eotvos a murit. El s-a născut în 1944 la Odorheiu Secuiesc, în Transilvania. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, părinții săi au fugit în Ungaria și s-au stabilit în Miskolc (nordul Ungariei). A învățat să cânte la pian de la o vârstă fragedă.

Cele douăsprezece opere ale sale, concerte instrumentale solo, compoziții simfonice și piese de muzică de cameră sunt puse în scenă în mod regulat în cele mai mari săli de concert, festivaluri și teatre de operă din lume. Peter Eotvos a compus mai multe opere şi madrigaluri, dar şi partituri pentru teatru şi cinematografie. Ultima sa opera, Valuska, a avut premiera la Budapesta în decembrie anul trecut.