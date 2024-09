Monden O cântăreață celebră a făcut AVC în timpul concertului S-a prăbușit pe scenă. Video







Marinella, o cântăreață elenă foarte populară, se află în stare stabilă, dar critică, într-un spital din Atena, la o zi după ce s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert în teatrul antic Herod Atticus.

Marinella a suferit un accident vascular cerebral

Au fost momente de panică la un concert, după ce una dintre cele mai populare cântăreţe din Grecia, Marinella, s-a prăbușit pe scenă. Acum, artista se află la terapie intensivă, după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC).

Concertul a avut loc miercuri seara la celebrul teatru antic Odeon aflat la poalele Acropolei din Atena. Filmările făcute de cei aflați la concert arată cum cântăreaţa, în vârstă de 86 de ani, se prăbuşeşte pe scenă chiar în timpul spectacolului.

Marinella se afla la a treia melodie în timpul concertului de miercuri seară, când părea că-și piardă echilibrul, apoi s-a clătinat și chiar s-a prăbușit.

The concert was a tribute to her long career#Μαρινελλαpic.twitter.com/sPycuEhHBs

— ελ σαλταδόρ (@elsaltador1) September 25, 2024

Medicii, sceptici deocmadată

Medicii au descris primele 24 de ore ca fiind critice, iar artista emblematică a Greciei este supusă unor examinări mai ample.

În ciuda lipsei unui apel de urgență la fața locului, medicul personal al Marinellei, care a fost prezent la concert, a oferit asistență medicală imediată înainte ca aceasta să fie transferată la spital.

Fanii și comunitatea muzicală așteaptă actualizări, deoarece Marinella se confruntă cu ore critice în recuperare.

Marea artistă a devenit un nume cunoscut pentru generații întregi de greci

Restul concertului, în care urma să fi apară și cântărețul grec Antonis Remos, a fost anulat. Născută Kyriaki Papadopoulou în 1938, Marinella a devenit un nume cunoscut pentru generații întregi de greci și a continuat să aibă o prezență scenic dominantă până la 80 de ani într-o carieră care s-a întins pe mai bine de șase decenii.

Marinella a reprezentat Grecia la concursul Eurovision din anul 1974, competiţie câştigată de celebrul grup suedez ABBA cu piesa „Waterloo”, scrie kvia.com.