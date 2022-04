Marinarii salvați de pe nava Moskva, scufundată în Marea Neagră, prezenți la o paradă în Sevastopol. VIDEO

Ministerul rus al Apărării a publicat, sâmbătă, 17 aprilie, un videoclip de la o întâlnire între şeful marinei şi supraviețuitorii crucișătorului Moskva care s-a scufundat în Marea Neagră. În videoclipul de aproximativ treizeci de secunde apar zeci de bărbaţi echipați în uniforme de marinar stând aliniați în faţa șefului marinei Nikolaï Ievmenov.

Amiralul a informat echipajul crucişătorului că ofiţerii, aspiranţii şi marinarii vor continua să servească în marină, a mai subliniat Ministerul.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) April 16, 2022