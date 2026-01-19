Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu

Trăim zile de o intensitate nemaintâlnită la nivel mondial. Practic, lumea se schimbă la propriu sub ochii noștri. Structuri și organizații care păreau de nezdruncinat se dărâmă sau cad în irelvantă. Se nasc altele, dar nimeni nu știe sa spună ce e bine si ce e rau in aceste transformări.

Unele răspunsuri ar putea veni dupa Davos, un forum mai important ca oricand, dar la care Romania nu e reprezentata la nivel de președinte. Dialogul Severin-Turcescu e despre toate aceste transformari si evenimente. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.