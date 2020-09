Marian tocmai se pregătise să-și ia părinții și să-I aducă la locuința lui pentru a serba împreună ziua sa de naștere. Chiar în momentul în care erau toți în mașină, a primit un telefon de la un coleg de muncă. Îl anunțase că trebuie urgent să se prezinte la secție pentru a merge într-o misiune. Jenat de situație, Marian Godină și-a dus părinții acasă la el și fără prea multe explicații și-a luat uniforma și s-a conformat ordinului.

Potrivit spuselor lui, „niște hoți din locuințe au ținut neapărat să-şi serbeze ziua de naștere vizitându-i”.

După ce a „serbat” ziua sa de naștere, Marian Godină a spus totul despre aceasta pe pagina sa de socializare.

„Ieri a fost ziua mea de naștere, o zi banală pentru mine, pe care nu mi-am serbat-o niciodată cu vreo petrecere, o dată pentru că mereu am considerat că nu am niciun merit pentru că pur și simplu am apărut pe lume în ziua aia și a doua oară pentru că nu sunt omul petrecerilor.

Dacă stau să mă gândesc bine, am fost într-un club de vreo maxim patru ori în viața mea și atunci forțat de împrejurări. Cert e că de fiecare dată am stat acolo maxim două ore, timp în care am studiat ce se petrece, încercând să descopăr ce găsesc acei tineri distractiv acolo. N-am reușit și m-am resemnat cu gândul că de undeva, din creierul meu, lipsește partea cu distracțiile de genul ăsta.

Cunoscând o grămadă de oameni faini care petrec astfel, am ajuns la concluzia că defectul e la mine. Faptul că nu consum alcool este iarăși un defect pe care îl am.

Și nu mă refer aici la beții crunte, ci la două, trei pahare de vin care, consumate la o nuntă sau la o altă ocazie, observ că-i fac pe petrecăreți să se simtă mult mai bine, în contrast cu mine, care stau retras la o masă și mă plictisesc teribil.

De când m-am căsătorit, intrând în familia Georgianei, am început să primesc tort de ziua mea, cu lumânări și cu urări cântate de „La mulți ani”, postură care m-a găsit tare stânjenit, dar pe care am acceptat-o ca fiind tradiție, normalitate, conștientizând că cel anormal sunt eu.

Ieri a fost ziua mea de naștere, după noua datină, prilej de tort, la mulți ani, grătar, familie, părinți. Ziua m-a prins liber de la serviciu, spre deosebire de mulți ani în care, fără să mă deranjeze absolut deloc, am fost de serviciu

Pe la ora 13 totul era pregătit, rămăsese să merg să-mi iau părinții de acasă și să-i aduc la „petrecere”. Ei mă așteptau pregătiți deja.

Telefonul îmi sună și un coleg, care mă sunase deja de dimineață să-mi spună „la mulți ani”, îmi spune că trebuie să fim în 20 de minute în bază că avem misiune.

Cu armament, muniție și misiuni nu facem niciodată glumițe, e o regulă clară, dar tot l-am întrebat dacă nu cumva face mișto de mine. Mi-a zis că nu face așa ceva și mi-a dat câteva detalii despre misiune pentru a-mi întări convingerea că nu face mișto.

M-am îmbrăcat urgent, i-am zis Georgianei că trebuie să plec la muncă și am tăiat-o pe ușă, rușinat puțin față de părinții ei care erau în curte, față de părinții mei care mă așteptau și, mai ales, față de Georgiana, cea care, de ziua mea, e mai entuziasmată decât mine.

Niște hoți din locuințe au ținut neapărat să-mi serbez ziua de naștere vizitându-i. În cinci ore am ajuns din nou acasă și am reluat „cheful”.

Vă mulțumesc încă o dată pentru urările de ieri, pentru cele de azi și le urez, la rândul meu, „La mulți ani” tuturor celor ce își serbează onomastica azi”, a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.