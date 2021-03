Marian Godină şi-a lansat o nouă carte, intitulată „Pădurea”. Descrierea carții sună aşa: „Când expresia „a fura ca în codru” devine realitate, iar orasul de la marginea pădurii amenință să transforme împrejurimile în praf și pulbere, cineva trebuie să intervină. În această alegorie despre trădare și jocuri de putere, animalele demonstrează că nu contează cât de răspândită e minciuna, fiindcă adevărul va găsi mereu o cale să iasă la iveală.”

Cu dedicație pentru Liviu Dragnea

Polițistul brașovean a folosit această carte pentru a-i transmite un mesaj lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD reprezintă personajul care l-a inspirat pe polițist în umplerea paginilor din noua carte.

Marian Godină a postat pe Facebook o imagine cu cartea semnată cu propriul autograf ce va ajunge la Penitenciarul Rahova, chiar la fostul preşedinte al PSD.

Ce masaj i-a transmis Godină

„Domnului Liviu Dragnea, pentru a vă trece timpul mai repede! Cartea e inspirată de vremurile în care Teleormanul nu avea nicio librărie şi e pentru toate vârstele, deci i-o puteţi da şi Irinei. Cu drag! Marian Godină.”

Marian Godină a povestit și cum a fost după ce s-a vaccinat

În urmă cu o săptămână, Godină povestea, tot pe pagina sa de socializare, cum s-a simţit după ce a mers să se vaccineze împotriva COVID-19.

„Aseară m-am băgat în pat, bucuros că nu am niciun simptom după vaccinul pe care îl făcusem dimineață.

Chiar înainte să ațipesc, am simțit că mi se face frig. Dar frig. Atât de frig că mi-am luat o bluză groasă și tot tremuram sub plapumă. Capul mă durea și el destul de tare, mușchii și articulațiile la fel. Până pe la 5 nu am reușit să dorm, iar de la 5 la 8 am dormit în reprize pentru că am schimbat vreo patru tricouri.

Acum mă mai doare puțin capul, umărul cu vaccinul și cred că mai am puțină febră”, a mărturisit Marian Godină, la o zi după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19.