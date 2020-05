Maria Sharapova și-a atras antipatia multor ruși după ce a refuzat să-i dea un autograf unui fan. Fost mare jucător de tenis, Evgheni Kafelnikov a lansat acuzații dure împotriva fostei lidere din WTA, spunând că nu poate fi considerată rusoaică.

„Sharapova este americancă! Mai aveți vreun dubiu? Mă adresez tuturor rușilor. Mai are cineva vreun dubiu? Are cineva vreun dubiu că nu am dreptate? Toată viața ei este în America. A fost acolo încă de când avea cinci ani.

Eu n-am vorbit în viața mea cu ea, n-am avut nicio relație. Toate discuțiile au fost prin agentul său”,a tunat Kafelnikov.