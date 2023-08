Maria Ilioiu a încercat să se sinucidă din cauza problemelor pe care le-a avut în ultima vreme. Apropiații au decis să o interneze la Psihiatrie. Fosta ispită de la Insula Iubirii a fost afectată de imaginea pe care i-au făcut-o producătorii emisiunii. Și criticile telespectatorilor au deranjat-o. Ea se află de ceva timp și într-un proces cu un salon care i-a distrus chipul.

De curând, Maria Ilioiu a fost externată de la Psihiatrie și a povestit că se simte mult mai bine. Ea le-a mai spus fanilor că își va face ordine în viață și că se va întoarce cu forțe proaspete.

„Am ieșit din spital și mă simt din ce în ce mai bine. Nu-mi vine să cred prin ce am trecut… Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele voastre și chiar am simțit sprijinul vostru și mai ales că rugăciunile au fost ascultate… Apreciez că ați fost lângă mine și cu un sfat sau gânduri bune. Sunt un om care a simțit că viața îl depășește… M-ar ajuta enorm să vă gândiți că sunt bine din nou, ca să-mi revin mai repede și să vă pot spune exact de ce am recurs la un asemenea gest extrem…

Vă iubesc din suflet, oamenii mei frumoși și promit să vă țin la curent cu starea mea.”, a scris Maria Ilioiu pe Instagram.