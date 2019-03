Maria Ciobanu despre secretul frumuseții sale: „Frumoasă nu mai sunt, dar Dumnezeu m-a hărăzit cu un har...cânt”

Deși anul acesta, îndrăgita cântăreață de muzica populară Maria Ciobanu va împlini 81 de ani, puțini sunt cei care i-ar da această vârstă. Artista arată excelent pentru un om aflat la vârsta ei. Discretă din fire, Maria Ciobanu a vorbit rareori despre secretele frumuseții sale. Totuși, artista a acceptat „să dea din casă” în cadrul unui interviu.





Multe femei, mai ales cele trecute de 30 de ani, se întreabă cum cum a reușit „Ciocârlia muzicii populare romanești” să arate atât de bine odată cu trecerea timpului. Mai ales că aceasta recunoaște că nu a fost niciodată adepta frumuseții făcute „din cuțit” și a preferat naturalețea.

Artista a vorbit într-un interviu mai vechi despre secretele frumuseții sale:

„Ma îngrijesc. Eu nu am băut la viata mea, nu am fumat, nu am mâncat mult ca sa ma ingrat. Cât de cât ma îngrijesc, ma ocrotesc. Frumoasă nu mai sunt, dar Dumnezeu m-a hărăzit cu un har... cânt. Mâncarea si băutura sunt boala pentru organism”, a declarat Maria Ciobanu, conform kfetele.ro.

Maria Ciobanu surprinsa cu tenul curat, fără fard și alte produse de make-up

Alături de produse pentru îngrijirea tenului, artista are grijă să facă și mișcare fizică. Deși aceasta nu mai poate să alerge, așa cum făcea în urmă cu 5 ani, când străbătea aproape zilnic 10 kilometri, astăzi artista se întreține mergând pe jos cât mai mult.

Maria Ciobanu folosește foarte multe produse de machiaj pe scenă și în timpul liber preferă să nu poarte machiaj. În schimb, folosește creme și loțiuni pentru îngrijirea pielii și merge la tratamente anti-ageing si de recuperare alături de colega sa, Irina Loghin.

Sursa foto: kfetele.ro

Curs VALUTAR, 25 martie. EURO a EXPLODAT in prima zi a saptamanii. Surpriza de la casele de schimb

Pagina 1 din 1