Marele moment de cotitură. Hai LIVE cu Turcescu

Adrian Severin și Robert Turcescu vorbesc despre ceremonia funerară organizată în SUA în memoria lui Charlie Kirk. Discursul lui Donald Trump, dar si ale celorlalți participanți arată că ne aflăm într-un moment de cotitură în care administrația Trump e decisă să lupte cu toate forțele împotriva stângii radicale. Trump promite că sacrificiul lui Charlie Kirk nu va fi fost în zadar.

Puneți-vă centurile de siguranță, urmează schimbări mari în SUA cu reverberații puternice la nivel mondial! HAI Live cu Turcescu pentru a afla mult mai multe. De la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.