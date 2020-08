După ce s-a luptat timp de două luni cu COVID-19, dar și cu dublă pneumonie, reușind să iasă din ghearele morții, celebrul artist Marcel Pavel încearcă să își reia viața obișnuită. Marcel Pavel a fost susținut de prieteni dar în primul rând de familie care l-a ajutat tot timpul în perioada de refacere acasă, cu ajutorul aerosolilor .Artistul se află într-o zona unde respiră aer curat și se relaxează. Este vorba de complexul din Câmpulung, orașul său natal.

Marcel Pavel: ”Haideți la ciorbiță de pește!”

Marcel a revenit la o pasiune mai veche. Și anume pescuitul,. El prepară și bunătăți, fiind un bucătar priceput:

”Haideți la ciorbiță de pește!”, a fost invitația lui. Artistul a povestit despre problemele cu care s-a confruntat pe patul de spital:

„ Am avut dureri oculare îngrozitoare, dureri de cap groaznice, transpirații abundente, temperatură 37,5. M-am doctoricit singur o zi, apoi am dat telefon ORL-iștilor mei. Mi-au spus că am sinuzită, mi-au dat un antibiotic mai slab, m-am vindecat, .Dar am spus că am o stare de moleșeală și transpir la o temperatură de 36,7. Nu s-a dus nimic la gât, la corzile vocale. Doamne ajută, în schimb se instalase această pneumonie: Pneumonie interstițială bilateral medie, că așa era diagnosticul. Doctorița mi-a spus că am fost foarte grav, la un pas de moarte!”, a spus Marcel Pavel, potrivit click.ro.