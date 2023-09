Ciolacu susține că noile taxe pentru IMM-uri nu lovesc mediul de afaceri

Marcel Ciolacu, premierul României, a oferit o serie de explicații cu privire la măsurile fiscale luate de Guvern. Această lege va modifica Codul Fiscal, dacă va fi promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Premierul a vrut să lămurească o serie de aspecte legate de Pilonul II de pensii. Au apărut zvonuri potrivit cărora PSD-ul a vrut să îl naționalizeze, lucru car a cauzat un adevărat scandal în PNL. Liberalii au amenințat că nu vor mai vota pachetul fiscal. Marcel Ciolacu a vrut să lămurească faptul să nu a existat nicio propunere cu privire la acest subiect.

Șeful Guvernului a explicat că nici el, nici Nicolae Ciucă nu au discutat despre naționalizarea Pilonului II de pensii.

„Ca și procedură, nu putea să apară un amendament înaintea discursului meu. Amendamentele se aproba în guvern și nu a existat o asemenea propunere.

Cu certitudine vă spun că nici eu, nici domnul Ciucă, nu am avut o discuție politică despre naționalizarea Pilonului 2 și nici nu vom lua.

În rest, că cineva are o propunere, nu suntem în Evul Mediu și nu dam foc la vrăjitoare pentru că au avut o opinie. E dreptul fiecăruia, dar nu a existat vreo discuție serioasă pe acest subiect”, a spus Marcel Ciolacu, la Digi 24.

Nu se vor face modificări la Pionul II de pensii

Premierul a spus că în urma acestor zvonuri a avut o discuție cu Nicolae Ciucă. Ambii sunt de aceeași părere: „nu este bine să venim acum pe un subiect care funcționează”.

Marcel Ciolacu consideră închisă discuția legată de naționalizarea Pilonului II de pensii. El a dat asigurări că nu a avut discuții pe baza acestui subiect și nici nu a văzut documentul despre care se zvonește.

„A fost o opinie proastă, din punctul meu de vedere, dar asta nu înseamnă să îndepărtez pe toată lumea care are o altă opinie ca mine. Mai sunt țări unde s-a naționalizat, în Polonia, în Ungaria.

Mulți dintre banii de la Pilonul II se regăsesc în împrumuturi către statul român, deci e și un fel de gentleman agreement. Este normal ca statul să se asigure că nu se întamplă nimic cu acești bani”, a explicat premierul.

Marcel Ciolacu consideră că taxele pentru IMM-uri nu lovesc mediul de afaceri

Un alt subiect pe care șeful Guvernului l-a abordat este cu privire la taxele pentru IMM-uri. El a explicat că nu este vorba despre măsuri de austeritate, iar mediul de afaceri nu va avea de suferit foarte mult.

Marcel Ciolacu a evidențiat că pragul de 1 milion de euro cifră de afaceri, sub care impozitul este de 1%, nu există în nicio altă ţară europeană. Cel mai mare plafon este în Portugalia, de 200.000 de euro.

„Comisia Europeană, de câte ori mă prinde, numai de asta vorbește. Domnule, nu se poate să aveți paradis fiscal în România și îmi cer să scădem, plafonul ăsta la 60.000 de euro, iar ce e până în 500.000 la 3%. Dar nu mă pot uita la profit de 15 miliarde de lei, iar statul român să încaseze 100 de milioane de lei impozit. Când vrei o politică socială, nu poți să aplici așa ceva. Trebuie să vedem proporțiile și echilibrul, pentru că altfel am avea o criză socială”, a explicat premierul.

Toate măsurile fiscale au fost redactate în urma consultărilor cu Comisia Europeană

Marcel Ciolacu spune că fără acest pachet de impozitare România „ar fi intrat într-o procedură de blocare a fondurilor europene, 70 de miliarde de euro”. Fără aceste fonduri, țara noastră nu se poate dezvolta, explică premierul.

Șeful Guvernului spune că cea mai mare miză în prezent este Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Dacă aceste reforme nu sunt implementate, România „nu are nicio șansă să intre în OECD”.

Premierul a mai precizat că toate măsurile fiscale au fost redactate în urma consultărilor cu Comisia Europeană.

„Anul trecut am avut un deficit asumat, în care ne-am încadrat, de 6,2%. Suntem singurul stat care are negociat un deficit depășit. Prima regulă e să îl scădem cu 0,5%, deci la 5,7%. Am spus la Comisie că, daca ține de un deficit de 4,4%, eu pot să o fac, dar operația e reușită, pacientul mort. Eu spun că ne vom încadra în maximum 5,5%.

Pentru 4,4% ar fi trebuit să creștem TVA, să modificăm legea cu înzestrarea armatei, vă dați seama că atunci Putin deschidea o șampanie de 20 de ani, că lăsăm și Moldova descoperită.

Eu nu cred că mediul de afaceri este atât de lovit, iar oamenii nu sunt afectați deloc.”, a adăugat Ciolacu.