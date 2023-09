Marcel Ciolacu, lăudat de şefa socialiștilor din Parlamentul European

Marcel Ciolacu urmează să îşi asume răspunderea pe un proiect de lege care cuprinde mai multe măsuri fiscale. Printre acestea: reducerea cheltuielilor bugetare și de creștere a taxelor. Guvernul a aprobat, luni, proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii şi asigurarea echității fiscale în România. În acest context, premierul a fost lăudat de Iratxe Garcia Perez, şefa socialiștilor din Parlamentul European.

Marcel Ciolacu evită penalitățile impuse de procedura de deficit excesiv

Iratxe Garcia Perez a spus că Guvernul României condus de Marcel Ciolacu a luat decizia corectă în momentul în care a venit cu pachetul de măsuri fiscale. Socialista susține că măsurile reprezintă un „mare semn de responsabilitate”.

„Guvernul României a luat decizia corectă în a venit cu măsuri fiscale care să permită țării să economisească fonduri Europene, să protejeze oamenii, să aplice PNRR și să evite penalitățile impuse de procedura de deficit excesiv începută în 2019. Mare semn de responsabilitate, Marcel Ciolacu”, a scris Iratxe Garcia Perez, într-o postare pe platforma X.

Marcel Ciolacu: Sunt măsuri care vizează stoparea risipei bugetare

Premierul a explicat că „interesul României mai presus decât interesele unor grupuri nemulțumite” de profit. Parlamentul se reunește marţi, începând cu ora 18:00, în ședința comună în care Guvernul își asumă răspunderea pe pachetul de măsuri fiscal bugetare.