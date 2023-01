Marcel Ciolacu, despre ziua când va deveni prim-ministrul României: „Nu s-a stipulat în protocol dacă pe 26 intru premier”

Marcel Ciolacu susține, de asemenea, că nu-şi face griji cu privire la faptul că președintele Klaus Iohannis nu va accepta desemnarea lui în funcția de premier al României, în luna mai.

„Noi avem un acord politic! Președintele României, conform Constituției, trebuie să ia act de această majoritate care a adus o stabilitate României. Atributul de desemnare este al președintelui României. Eu cred că această desemnare va avea loc”, a declarat Marcel Ciolacu.

Cum vor proceda social-democrații dacă rotativa nu va avea loc

Marcel Ciolacu a mai spus că nu vor ieşi de la guvernare dacă rotativa nu va avea loc: „Eu nu spun că ieșim de la guvernare (dacă desemnarea nu va avea loc rotativa). Ce mă interesează pe mine și pe colegii mei, în mod deosebit, să nu facem aceleași greșeli și să confundăm Guvernul României cu un guvern al coaliției.

Sunt foarte sigur (făcând referire la faptul că va fi premier). Nu știu dacă pe 26 mai… Nu s-a stipulat în protocol dacă pe 26 intru premier sau prin ce proceduri.

Noi nu vrem să încurcăm lucrurile, nici eu nici domnul Ciucă nu vrem să stricăm ceva ce funcționează dintr-o grabă sau dintr-o dată fixă. La ședința noastră nu s-a vorbit nici de rotație, nici de ministere, am vorbit fiecare ministru ce priorități are și am vorbit în ansamblu de programul de guvernare”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, despre reținerea lui Victor Pițurcă

Liderul PSD a avut și prima reacție după ce selecționerului Victor Pițurcă a fost reținut noaptea trecută de procurorii DNA.

„Știți foarte bine, și atunci când eram în opoziție, și acum, când facem parte din coaliție, Curtea de Conturi a făcut un raport în urma deciziei Parlamentului României. Și noi am avut cu toții acel raport unde erau trecuți vreo 174 de milioane de euro, spunea Curtea de Conturi, nejustificarea cheltuielilor

Mă bucur că, în sfârșit, și eu, și toți românii, și dumneavoastră, aflăm ce s-a întâmplat în acele zile în care noi stăteam închiși și alții furau. Cu siguranță vom afla tot adevărul! Eu am încredere în justiția din România și în magistrați. Devin optimist că vom afla tot adevărul! Să nu uităm de testele luate după ce am ieșit din casă, folosite prin școli.

Cunoaștem cu toții aceste povești pe care le știm din mass media. Noile am sesizat și așteptăm în momentul acesta să aflăm adevărul. Sper să se meargă cu ancheta până la capăt iar cine a furat să meargă la pușcărie”, a declarat Marcel Ciolacu, la antena3.