Social Marcel Ciolacu confirmă creșterea salariului minim: „Creșterea nu afectează inflația”







Marcel Ciolacu a confirmat creșterea salariului minim în această vară, care va avea loc începând cu data de 1 iulie. Totodată, acesta a anunțat că s-a ajuns deja la un acord cu sindicatele și patronii.

Marcel Ciolacu confirmă creșterea salariului minim

În cadrul unei conferințe de presă susțintute duminică, Marcel Ciolacu afirmă că salariul minim va înregistra o creștere în România și că această măsură va fi implementată începând cu 1 iulie, fără alte negocieri. În ciuda solicitărilor PNL pentru discuții și măsuri adresate oamenilor de afaceri, Ciolacu declară că deja a ajuns la un acord cu sindicatele și cu patronii.

„E sigură de la 1 iulie. După discuțiile cu sindicatele am decis să modificăm acea plajă neimpozitată. Era 200 de lei, acum e 300 de lei. Nu, creșterea salariului nu afectează inflația, ci crește puterea de cumpărare.

Nu poți să duci oamenii la sărăcie, pentru a-ți menține economia sau anumite cifre. Măsura cu plafonarea se va păstra până când vom ajunge la o inflație cum am promis, cum e în Uniunea Europeană. Inflația va continua să scapă. Am avut foarte multe trecute în PNRR, creșterea economică a României a fost vreme de 30 de ani numai pe consum.

Deficitul bugetar era 50% pe consum, 50% pe investiții. (...) Acum, avem 125 de lei, din 100 împrumutați, avem 100 de lei în investiții. Am fost și la cumpărături. Am fost și la producătorii români, la cei de materiale de construcții și la Oțelul Roșu. Cred că acum două zile am cumpărat cu Mihai Tudose de la un chioșc în Alba -Iulia", a spus premierul.

Marcel Ciolacu spune că România încearcă să recupereze economia României

„Baza este pentru aceeași muncă, aceeași plată. Depinde cum se va aplica. Se va lua decizia cea mai bună, va fi o decizie la nivelul UE. Se va termina și cu migrația. Nu putem încă compara economia României cu economia Germaniei, cu toate că am avut investiții directe mai mari în un an de zile, dinamica economică arată că recuperăm foarte repede. Am depășit Ungaria, avem perspectivă de a depăși și Polonia. Cele mai atractive țări sunt România și Polonia din punct de vedere al investițiilor, din punct de vedere al războiului", a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Pensiile vor fi și ele majorate de la 1 septembrie

„În acest moment, pensiile mici sunt prioritate. Ministrul Muncii va termina procesul de recalculare a pensiilor până la 1 septembrie .Sumele pentru digitalizare prin PNRR sunt granturi. Dacă nu facem digitalizarea, pierdem acești bani", a spus Marcel Ciolacu.