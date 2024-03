Politica Ciolacu îl amenință pe Iohannis. Va plăti politic pentru atacurile la PSD







Marcel Ciolacu îl amenință pe președintele Klaus Iohannis că „va plăti politic” pentru atacurile pe care le-a lansat, de-a lungul timpului la adresa PSD. Mesajul premierului lasă loc la interpretări, dat fiind că Iohannis aflat la final de mandat își dorește o carieră la nivel internațional.

Marcel Ciolacu, amenințări la adresa lui Iohannis

Liderul PSD a declarat că președintele Klaus Iohannis va plăti politic pentru atacurile din trecut la adresa PSD. El a precizat că pentru o parte dintre acestea a plătit, iar pentru celelalte va plăti „factura politică”.

„Pentru toate aceste lucruri au existat facturi și fiecare dintre noi plătim factura politică. Sunt ferm convins că președintele Klaus Iohannis a plătit și va plăti această factură politică pentru ieșirile din acel moment. Dar cel mai important este direcția în care se va îndrepta România. Aceștia sunt jucătorii politici din acest moment, acestea sunt majoritățile pe care le putem creiona în acest moment”, a spus Marcel Ciolacu.

Klaus Iohannis își dorește, la finalul mandatului prezidențial, o carieră în politica internațională. România și-a anunțat partenerii din NATO, că președintele va candida pentru poziția de secretar general NATO. Șansele să câștige în fața lui Mark Rutte, susținut de majoritatea aliaților, între care SUA, Franța, Marea Britanie și Germania sunt reduse.

Pe de altă parte, se spune că Iohannis ar viza, în realitate, o poziție în viitoarea structură de conducere a Uniunii Europene. Iar pentru aceasta ar trebui propus de Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Or, văzute din această perspectivă, declarațiile premierului PSD capătă alte conotații.

PSD și PNL singura alianță

Marcel Ciolacu susține că singura soluție viabilă pentru PSD, în această perioadă, este o coaliție cu PNL. În opinia liderului social-democrat, care vizează funcția de președinte, cu susținerea ambelor partide, nu există alte soluții. În opinia sa, există diferențe între cele două formațiuni, însă, pe de altă parte, asigură stabilitatea politică.

„Dacă stăm să facem astfel de analize, normal că vom găsi diferențe. Poți spune că PNL câștigă cu un europarlamentar mai mult, că PSD câștigă mai mult. România are nevoie de stabilitate politică, dacă am reușit să închidem fonduri europene cu 96%, dacă am reușit să semnăm contractele pentru cele 2 spitale regionale, am reușit un echilibru macroeconomic. Toate astea s-au realizat într-un context foarte încărcat”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3.

În discursul său, premierul a reluat povestea cu datoriile foarte mari, acumulate de guvernele precedente. Datorii care nu au fost reduse nici în prezent, în timpul guvernării PSD-PNL. La fel ca și în primele luni ale anului 2023, Marcel Ciolacu adoptă un discurs pozitiv, spunând că guvernarea merge conform planului.

„Veneam după împrumuturi foarte mari pentru români, aveam o datorie care ajungea la 51%. Am scăzut din datoria publică și reușim să mai scădem până la finalul anului încă 1%. Am închis un buget cu 5% deficit și vedem că pe primele 2 luni încasările de ANAF sunt cele prognozate, ba chiar s-a depășit. Am avut o inflație foarte mare, dacă nu luam măsurile la energie, aveam o inflație de peste 20%”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu se laudă cu majorarea pensiilor

Premierul se laudă cu majorarea pensiilor pe care și-o asumă. Aceasta deși, înainte să ajungă prim-ministru spunea că majorarea este prevăzută de lege și nici un politician nu trebuie să se laude cu așa ceva. Între timp, a preluat conducerea guvernului, iar alegerile bat la ușă.

„Am mărit pensiile, va fi recalcularea de la 1 septembrie. Am negociat cu fiecare categorie profesională pentru a nu exista pierderi din cauza inflației. Am început o reformă administrativă. Asta a adus stabilitatea politică. Eu nu văd o altă coaliție politică care să aducă această stabilitate politică. PSD a intrat la guvernare atunci când toată lumea fugea de guvernare. Ne-am asumat guvernarea și vă spun sincer că îmi pare bine că am făcut-o”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat cum va fi gestionată relația dintre PSD și PNL în campania electorală, el a spus că este un proiect politic inedit. Dar, în același timp este un proiect politic corect.