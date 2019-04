Mi se spunea Mandela. Legat cu cătușe de o ghiulea. Reporter de Cursă Lungă

N-am să-l uit niciodată pe Jampirică, un miner din Valea Jiului, leat cu mine, care când m-a văzut a enșpea oară pe fereastra cu gratii a arestului, în timp ce mergea cu formația la masă, a exclamat: „Io-te-l, bă, pe Mandela!”





Nu știu alții cum au trecut prin Armată, da’ io am și acu’ pe retină amintirea „bulăului” din unitatea de artilerie antiaeriană de pe aeroportul Băneasa, în a cărui companie de infanterie ajunsesem, în ianuarie '90, după ce cărasem morți la Revoluție. „Țambalu’” îmi devenise mai familiar ca patul din camera mea de acasă că, dintr-un an fără o săptămână de târâș pe burtă, din care opt luni la Băneasa, în căprăria aia care se chema „stagiu militar obligatoriu”, făcusem peste o lună și jumătate de arest. Uneori, cîte o zi au două, de cele mai multe ori câte trei sau cinci și de fo două ori câte zece zile eram priponit în cămăruța aia, de trei metri pe patru, cu o sobă dezafectată, plină de șobolani, și un pat „țambal”, care ziua era ridicat și prins cu un lacăt de perete, ca să nu poți sta decât în fund, pe podeaua rece din mozaic cenușiu. Vara era mai al dracu’ că apeviștii, ca să ne chinuiască și mai tare, ne scoseseră fereastra din balamale, să ne mănânce de vii, noaptea, țânțarii din via fostei stațiuni de cercetări agricole Băneasa, cam pe unde sunt, astăzi, hipermarketurile de lângă DN1. Iar iarna ne bucuram dacă eram mai mulți „ocnași”, că ne înghesuiam unii într-alții pe țambalul din pal melaminat, să mai amorțim dârdîiala care și acu’ mă ia când îmi aduc aminte de cătănie.

„Bombalăul” și „Gușterul”

Nu le aveam io cu șprițul pe vremea aia da’, în schimb, eram campion absolut la sărit gardul unității și la fentat în toate felurile posibile mai toate ordinele primite și, mai ales, serviciul de gardă de la pista de aterizare, platforma de îmbarcare-debarcare sau aerogară.. Lucru care nu putea, evident, să rămână neobservat și nepedepsit, chit că ceilalți camarazi mă acopereau, la apelul de seară, cât și cum puteau și ei.

Cei mai importanți preopinenți ai concepției mele deviaționiste în ceea ce privește rigorile vieții cazone au fost căpitanul Stan, zis „Bombalăul” – comandantul companiei de infanterie – un limbric mititel, cu o mustață „pe oală”, ca a țiganilor gabori din Ardeal și „Gușterul”, un plutonier adjutant de grăniceri aciuat, nu știu cum, la unitatea asta care n-avea nicio treabă cu frontiera.

Un „Gușter” disperat

După nenumărate evadări din cotidianul kaki care îmi îmbiba monoton viața lineară de soldat prost, „Bombalăul” epuizase, practic, cam toate metodele de coerciție cunoscute. La fel și „Gușterul”. Îi adusesem la disperare cu nesimțirea mea. Fabulos a fost monologul „Gușterului” care mă prinsese defecând în spatele gheretei din care trebuia, teoretic, să fiu vajnică santinelă a avioanelor staționate pe platforma de beton din fața aerogării. Se schimbase la față ca un cameleon și mai să dea cu cascheta de pământ: „Bă, Pârvule, te-am prins dormind în post, te-am prins fumând în post, te-am prins uitându-te la televizorul mecanicilor de zbor în post, te-am prin tăiîndu-ți bătăturile în post, te-am prins sărind gardu’ în post cu arma în spinare, te-am prins mâncând în post, te-am prins citind ziare în post, te-am prins când făceai bișniță cu țigări în aerogară, te-am prins cu punga în cap – asta, că era un ger de-mi pocneau dinții în gură ca o râșniță de cafea și-mi trăsesem o pungă de plastic pe meclă să nu-mi degere bornăul și, evident, nu mai vedeam nimic, darămite potențialul inamic – și acu’ te-am prins căcându-te în post...”. Omu’ era disperat. „Te-am bătut, te-am ras în cap, te-am tăiat de la învoiri și permisii, ai băgat arest ca legionarii pe timpu’ lu’ Dej, te-am fugărit la instrucție ca pe ăia de la anti-tero și ai mers pe coate și genunchi cam d-aci până la Cernavodă și te-am amenințat cu batalionul diciplinar de la Caracal! Ce să-ți mai fac!?”, se tânguia dom’ adjutant de parcă-i murise scroafa în coteț cu tot cu fo zece purcei. La final, conchide, shakesperian: „Nu-ți mai fac nimic!”. O decizie înțeleaptă, că nu mai era mult și mă lăsau la vatră. Scăpa de mine.

Somn „de voie” în fântâna pe care m-au pus s-o sap

