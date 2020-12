Știm că Vasile Lavric, ajuns acum la vârsta de 62 de ani, a fost ridicat de procurorii de la Parchetul General și adus la București unde a fost reținut și apoi arestat. Nu avem încă o informare oficială care să indice pentru care dintre cele patru dispariții din ultimii 25 de ani a fost arestat Lavric sau dacă i se impută patru crime.

Mai știm că ultima sa concubină (bărbatul nu a putut să se recăsătorească după 2005, el considerând că soția sa, Nicoleta, trăiește în Italia) Aurica Bodnărescu a dispărut acum câteva săptămâni și, la scurt timp, au început percheziții la câteva adrese: casa lui Lavric din Rădăuți, acasă la mama sa, unde este și atelierul auto unde lucra bărbatul.

E greu de crezut că s-au găsit probe noi privind disparițiile vechi, deși nu este imposibil, dar poate au apărut indicii despre soarta Auricăi Bodnărescu, mai ”proaspete” și mai ușor de recoltat din teren.

Avem informații ”pe surse” că Vasile Lavric ar fi recunoscut ”parțial” faptele. Ce înseamnă ”parțial”, când e vorba de crime, nu știm. Recunoaște omorurile sau spune că a distrus cadavrele după ce femeile ar fi murit din cine știe ce motive? Greu de spus.

Așa că deocamdată ne rămâne doar să rememorăm datele importante din acest caz mai mult decât ciudat și să așteptăm informațiile oficiale.

Vecinul Vasile

Vasile Lavric și familia Iordache împart aceeași casă, dar fiecare având curtea sa. În 1993, Lavric se căsătorește cu Nicoleta Iordache. Bărbatul avea deja la activ două căsătorii și era tatăl a patru copii. Prima soție l-a părăsit după ce el, fiind militar în termen, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru viol. A doua soție a murit de infarct.

Nici pe Nicoleta nu o aștepta o viață liniștită. Până în 2005, când a dispărut complet, femeia a fost frecvent bătută și batjocorită.

Trei episoade au legătură cu dosarul penal de acum.

În 1995, Iuliana Iordache, sora în vârstă de 16 ani a Nicoletei, dispare. Mama fetelor a fost ultima care a văzut-o, când era urcată cu forța într-una dintre mașinile mecanicului auto.

În 1999, intră-n în scenă a treia soră, Ramona, pe atunci în vârstă de doar 13 ani! Fata este lăsată însărcinată de cumnatul său și naște un băiat.

Al treilea element important se consumă pe 2 noiembrie 2000. Nicoleta ajunge la spital cu lovituri la cap și necesită 11 zile de îngrijire medicală.

Disparițiile din 2005 și prima anchetă

Pe 8 aprilie 2005, Nicoleta dispare de acasă. La scurt timp, Vasile se mută cu Ramona. Dar concubinajul nu ține mult. Pe 26 iunie 2005 dispare și Ramona.

Urmează prima anchetă, pornită la insistențele mamei fetelor Iordache, dar procurorii clasează cauza în toamna lui 2006. Din timpul acelei anchete sunt imaginile pe care astăzi le vedeți peste tot, cu Lavric tânăr, ele fiind filmate pentru TVR.

Au urmat multe procese civile între Vasile Lavric și Cornelia Iordache, la un moment dat ajungându-se la situația ingrată ca femeia să fie obligată să plătească despăgubiri!

Peste un timp, Lavric se mută din casa blestemată, găsind o alta, mai spre centrul Rădăuțiului. Aici trăia în concubinaj cu o altă femeie, Aurica Bodnărescu. Împreună au doi copii.

Pentru 300 de euro

Pe 21 mai 2013, la 8 ani de la dispariția Nicoletei, Vasile Lavric face un gest surprinzător. Își deschide un cont pe Facebook și postează mai multe fotografii cu Nicoleta, alături de următorul anunț:

” Dragi prieteni de pretutindeni, va adresez o rugaminte fierbinte ca in cazul in care vedeti din intamplare doamna din fotografii si puteti preciza locul unde a fost vazuta, sa ma sunati pe mine sau direct la politie, pentru urmatoarele motive:

Aceasta doamna, a uitat ca are in Romania un copil, pe care l-a abandonat la varsta de 8 ani. La plecare, a culcat copilul si cand a presupus ca acesta doarme, i-a furat lantisorul de aur de la gat. Copilul nu dormea si a simtit cand a fost furat si nu poate uita, desi acum are 16 ani.

Ultima data a fost vazuta in Italia in piata Marconi. Probabil are o noua viata. La copil nu i-a trimis in 8 ani nici o ciocolata.

A plecat la data de 08.04.2005, si de atunci nimeni nu a mai vazut-o in Romania. In zadar am cautat-o cu politia, in zadar am facut un proces pentru abandon de familie, toate demersurile s-au sfarsit fara nici un rezultat, pentru ca mama ei, Iordache Cornelia a avut grija sa o tina la curent cu demersurile mele si sa o ajute sa se ascunda si sa fuga de raspundere. De aceea ma adresez dumneavoastra, dragi prieteni de pretutindeni pentru a ma ajuta sa o gasesc. Va multumesc tuturor si ofer rasplata celor ce-mi ofera adresa ei corecta, de unde ar fi.

Va rog sa dati mai departe povestea mea.

Lavric Vasile

tel. 0741/XXXXXX”

Mai mult, bărbatul oferă chiar și o recompensă de 300 de euro pentru orice informație.

”Răspunsul” avea să vină abia în aprilie 2014. Dar nu de la prietenii de pe Facebook, ci de la Parchetul General.

Lavric Vasile, a doua mare victorie împotriva autorităților

Pe 14 aprilie 2014, Vasile Lavric este ridicat pe polițiști. În toamna lui 2013, procurorul general al României redeschisese dosarul disparițiilor.

Nu apar, însă, probe privind crimele, ci doar se instrumentează dosarul agresiunii din 2 noiembrie 2000, victimă fiind Nicoleta. Fapta este încadrată la tentativă de omor, pentru ea nefiind nevoie de plângerea prealabilă a victimei. Victima oricum nu dăduse niciun semn de viață de 8 ani.

Lavric stă patru luni în arest (55 de zile le ”petrece” în greva foamei!) și apoi așteaptă sentința în arest la domiciliu.

Este condamnat la 3 ani cu suspendare!

Ultimele cuvinte ale Auricăi Bodnărescu

În lunile cât a fost arestat în baza mandatului pentru tentativa de omor, dar fiind suspectat de trei crime, Vasile Lavric a fost susținut vehement de familia sa.

Băiatul pe care îl are cu Nicoleta (cel care avea 8 ani la dispariția mamei sale) spunea, în 2014, că știe că Nicoleta este în Italia și că, înainte de a pleca, în aprilie 2005, a vrut să îl ducă la notar, ca să îl ia cu ea.

Aurica Bodnărescu – femeia a cărei dispariție a dus la perchezițiile și ancheta din noiembrie-decembrie 2020 – a scris atunci o scrisoare deschisă pentru apărarea lui Vasile Lavric. O cităm cu ajutorul arhivei Monitorului de Suceava:

” Locuiesc cu cei patru copii pe care îi avem în întreţinere, şi cu cei doi părinţi, bătrâni şi plini de boli, ai lui Vasile Lavric. Un om este arestat preventiv fără nici o probă, ci doar pentru suspiciuni, iar acel om are o familie ce trăia din cei câţiva lei pe care-i câştiga din acel garaj pe care l-au săpat anchetatorii. Ar trebui să intre în atenţia presei şi faptul că am ajuns să împrumut bani de la toate rudele şi cunoscuţii ca să am ce pune pe masă copiilor şi cu ce să-i trimit la şcoală, poate şi asta e senzaţional, nu doar povestea de care e acuzat soţul meu. (…) Aceste persoane (n.r. surorile dispărute) trăiesc în străinătate şi-şi bat joc de noi. Am ajuns să li se facă oamenilor milă de noi şi să ne ajute cu ce pot. Oamenii din Rădăuţi ştiu că este o înscenare.”

Acestea au fost ultimele cuvinte spuse public de concubine la Lavric. Ce a urmat face obiectul urmăririi penale.