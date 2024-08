Monden Seria Mamma Mia continuă. Producătorii filmului pregătesc a treia parte







Hollywood. Mamma Mia, cunoscutul musical bazat pe muzica trupei Abba va avea și o a treia parte. Informația a fost dezvăluită de una dintre protagoniste, într-un interviu pentru o revistă de profil.

Actriţa Christine Baranski, care o interpretează pe Tanya, a confirmat că se lucrează la cea de-a treia parte a filmului. Ea nu a dat detalii despre intriga viitoarei producții, dar a precizat că în distribuție vor fi cooptați actorii din primele două părți.

Mamma Mia 3 este în pregătire

Show-ul va fi produs de Judy Craymer cea care a realizat și cel de-al doilea film al seriei. Actrița Christine Baranski a vorbit cu jurnaliștii de la The Hollywood Reporter despre noua producție cinematografică. Potrivit spuselor sale, Judy Craymer i-a dezvăluit intriga viitorului film Mamma Mia.

Actrița s-a arătat încrezătoare în acest proiect, mai ales că și partea a doua a filmului Mamma Mia a fost un succes. Christine Baranski a spus despre Craymer că reușește să obţină ceea ce vrea, de fiecare dată. Astfel, și-a exprimat speranța că în cel de-al treilea film va reuși să reunească întreaga distribuție.

Christine Baranski confirms that #MammaMia3 is officially in the works. pic.twitter.com/AFk0WwTExv — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 13, 2024

Discuțiile datează din pandemie

Dicuțiile despre o nouă producție Mamma Mia au început încă din 2020. Judy Craymer a declarat, la vremea respectivă, pentru Daily Mail că intențioenază să producă și un al treilea film inspirat de celebrul musical bazat pe catalogul ABBA.

Ea spunea că vrea să propună melodii inedite din repertoriul trupei suedeze.

Judy Craymer preciza, la momentul respectiv, că pandemia a întârziat dezvoltarea filmului. Însă, ea se arăta convinsă că va reuși să producă încă o peliculă, pentru a fi o trilogie.

„Cred că într-o zi va mai fi un film, pentru că am gândit totul ca pe o trilogie. Ştiu că Universal vrea să mă ocup de asta”, spunea producătoarea.

Mamma Mia 1 mai tare ca Harry Potter

Prima parte a seriei a bătut recordul de vânzări din Marea Britanie, obținând încasări de 67,2 milioane de lire sterline. Precedentul record aparţinea peliculei „Harry Potter şi piatra filozofală”, cu 66 de milioane de lire sterline.

Filmul „Mamma Mia” a explorat relaţia dintre Sophie (Amanda Seyfried) şi mama ei Donna (Meryl Streep). Lansat în 2008, producția a făcut un profit total de 694,6 milioane de dolari la box office, la nivel mondial.

Continuarea filmului „Mamma Mia! Here We Go Again”, face o paralelă între tinereţea Donnei în anii 1970 şi sarcina lui Sophie. Filmul a fost lansat la zece ani după prima producție, în 2018. Încasările au fost mai mici decât cele pentru prima parte, de aproape 400 de milioane de dolari.