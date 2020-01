Credula de 25 de ani, sănătoasă-tun

Se numeşte Roxana G. Deşi a împlinit de curând 25 de ani, gândeşte ca un copil de nouă, zece ani. De regulă răspunde monosilabic la întrebările care i se pun, doar cu un şoptit „da” sau „nu”. În aceste condiţii totuşi, o comisie a decis că nu este atât de handicapată încât să aibă nevoie de tutore sau de supraveghere permanentă. Deci, o majoră cu acte în regulă, stăpână pe destinul ei.

Roxana locuia împreună cu mama. Care i-a şi reclamat dispariţia la Poliţie. Poliţie care a găsit-o la Claudiu, dar care nu a putut-o aduce acasă, pentru că este majoră şi poate face ce vrea cu viaţa ei, după cum reiese din acte, în ciuda handicapului evident.

Un psiholog cu un an de studii nicăieri

Se numeşte Claudiu Duinea şi este puţin mai mare decât Roxana. Pretinde că este de meserie psiholog, deşi recunoaşte că a făcut doar un curs de un an de zile pentru a deprinde această meserie. Nu poate însă spune unde a făcut acest curs şi nici ce diplomă a obţinut în urma absolvirii lui. Dar totuşi, este convins că este spiholog. Spune că nu şcoala contează cel mai mult, ci experienţa practică. Iar el pretinde că are o astfel de practică, pentru că a lucrat ani buni în Germania ca voluntar la o asociaţie care ajuta handicapaţii. Dar, ca şi cu şcoala, nu poate spune nici cum se numeşte asociaţia, nici în ce oraş are sediul şi nici măcar unde a activat el în Germania ca voluntar al ei.

Menajeră gratuită. Viaţa împărţită pe sferturi de oră

Metoda după care Claudiu vrea să o vindece şi să o integreze social pe Roxana, care nu prea pricepe ce-i în jurul ei, este una foarte simplă: disciplina. Disciplina la sânge. Nu există nici un moment al zilei sau al nopţii, în care Roxana să nu aibă ceva de făcut. Şi ca disciplina să fie întreagă, tot acest program draconic a fost trecut, frumos, pe o hârtie. Un tabel, cu viaţa Roxanei împărţită pe sferturi de oră. De când se trezeşte şi până se culcă. Ce are şi ce nu are voie să facă tânăra.

Tabelul cuprinde inclusiv aberaţii de genul: „15.00 -15,15 – curăţatul portocalelor. 15,15 -15,30 – aruncatul cojilor. 11,15 – 1130 – curăţatul ochelarilor Claudiu”. Ceea ce este de remarcat în acest tabel al alienării, este faptul că, în general, când e de muncă, adică pregătit masa, aşezat masa, strâns masa, făcut curăţenie după masă, făcut curăţenie prin casă, aceste îndatoriri educative revin exclusiv Roxanei. Ştersul ochelarilor sau mâncatul sunt ale lui Claudiu.

Cu alte cuvinte, Claudiu Duinea şi-a luat gratis o menajeră, care nu crâcneşte în faţa lui pentru că nu o duce mintea, sub pretextul că o integrează în societate după o metodă germană pe care nu ne poate spune unde a deprins-o. Din menajeră a transformat-o în sclavă sexuală, după un plan bine stabilit.

