Grupul, alcătuit din circa o sută de credincioși, condus de părintele John Currie, a inclus membrii ai parohiei, preoți, călugări și călugărițe.

Aceștia au rostit rugăciuni în mai multe limbi: engleză, spaniolă, portugheză, latină și au avut cuvinte de iertare și binecuvântare față de „persoana sau persoanele” responsabil de incendierea statuii.

La un moment dat, părintele Currie, citat de Breibart, a spus:

„Vă iubim, vă iertăm și suntem aici pentru a vă fi de folos și de ajutor în orice ați avea nevoie.”

Rosary Vigil Response: Series of photos of #Boston #Catholics praying for the vandals who torched a statue of the #BlessedVirginMary in #Dorchester. #mapoli #bospoli Lots of people, parishioners, priests, and nuns. No politicians. pic.twitter.com/hhTnZb5Fua

— Louis L. Murray Jr (@LouisLMurrayJr1) July 15, 2020