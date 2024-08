Politica Maia Sandu, întrebare fundamentală pentru cetățenii din Republica Moldova







Republica Moldova. Maia Sandu, a transmis un mesaj, către cetățeni, din țară și din afara granițelor, cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Moldova.

Liderul de la Chișinău, aflat în izolare după ce a fost diagnosticat cu coronavirus, a vorbit despre momentul crucial în care se află țara. În acest an, la data de 20 octombrie, cetățenii sunt chemați la urne să voteze la alegerile prezidențiale, dar și la referendumul pro-Europa, organizat la data de 20 octombrie.

Mesajul pe care l-a transmis Maia Sandu, președintele din Republica Moldova

„În 1989, neamul nostru s-a adunat în această piață, Piața Marii Adunări Naționale și a cerut libertate, independență, grafie latină și dreptul la autodeterminare, iar peste doi ani a fost votată Declarația de independență.

Le datorăm recunoștință celor care și-au făcut datoria și s-au îngrijit de soarta Moldovei. Nu am fi azi aici fără cei de dinaintea noastră, iar noi la rândul nostru avem responsabilitate în fața celor ce vin după noi”, a afirmat președintele.

Care a vorbit despre rolul fundamental pe care fiecare cetățean îl are în deciderea viitorului. „Azi, Ziua Independenței este ziua potrivită să ne întrebăm cu toții care vrem să fie povestea Moldovei, pentru că noi suntem cei care o scriem. Penița este la noi. S-o scriem împreună cu dragoste și mândrie”, a transmis liderul de la Chișinău. Care a vorbit și despre soarta nefavorabilă a țării. Otrăvită de prezența și influența catastrofală a Rusiei.

Fiecare cetățean are o misiune fundamentală pentru trasarea viitorului țării

„Poate am avut o cale mai grea sau uneori soarta a fost potrivnică, dar stă în puterile noastre să găsim și să celebrăm ce avem mai bun. An de an găsim tot mai multe motive să fim mândri de realizările oamenilor Moldovei și asta ne face să devenim și mai buni, și mai puternici”.

„(...)Nu suntem definiți doar prin geografie sau prin teritoriul pe care locuim. Suntem uniți prin libertatea de a fi orice ne propunem. Dragi moldoveni, azi vă doresc un lucru: să credeți în Moldova, în țara noastră. La mulți ani, Moldova”, a conchis președintele țării.