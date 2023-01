Mai mulți fotbaliști italieni își exprimă temerile legate de substanțele folosite când erau tineri. Moartea lui Gianluca Vialli a declanșat un întreg scandal de dopaj

Dino Baggio, fostul fotbalist italian și care a jucat ca fundaș defensiv a dezvăluit, imediat după moartea prietenului său Gianluca Vialli, că are temeri legate de sănătatea sa, având în vedere substanțele folosite în tinerețe.

Nicio substanță folosită de jucătorii italieni în tinerețe nu erau pe atunci interzise, însă ulterior au devenit dopante. Dino Baggio a spus: „Nu m-am dopat niciodată în cariera mea. Însă, după moartea unui prieten precum Gianluca Vialli și a multor alți jucători ai generației mele, aș vrea să știu dacă de-a lungul timpului substanțele pe care le-am luat și erbicidele împrăştiate pe terenurile unde am jucat le-ar fi putut cauza bolile”.

Jucătorii italieni de fotbal mărturisesc ce substanțe foloseau în tinerețe

Alături de acesta și alți sportivi italieni și-au expus temerile și au mărturisit că luau anumite pastile și substanțe ca pe bomboane.

„Și mie mi-e teamă, însă acum douăzeci de ani, atunci când am vorbit am primit de la FIGC (Federația Italiană de Fotbal) o scrisoare de amenințare. În perioada în care am jucat într-un club al cărui nume nu-l voi aminti, obișnuiam să iau înainte de meci Micoren de parcă ar fi fost caramele.

Pe atunci nu era interzis, dar după câțiva ani a devenit interzis. Luam și Anemina, o substanță care nu era dopantă, dar al cărui efect l-am simţit din plin. Nu eram obosit, aveam bătăile inimii accelerate și o mai mare promptitudine a reflexelor”, a spus Massimo Brambati, fostul fundaș al echipelor Bari și Torino.

Aceasta a dezvăluit că pe atunci era imposibil de refuzat ceea ce i se dădea să consume, spunându-i-se că dacă va face o perfuzie va avea o performanță mai bună și, mai mult, existau antrenori care dacă refuzai să iei ceva, se enervau.

„Prescriau substanţe care atunci nu erau totuşi considerate dopaj. Azi, când aud de anumite lucruri care li se întâmplă jucătorilor din vremea mea, mă încredinţez lui Dumnezeu”, a mai spus fostul jucător.

Jucătorii italieni obișnuiau să ia mai multe substanțe înainte de meciuri

Declarații asemănătoare cu cele ale lui Brambati au fost făcute de sportivul român Florin Răducioiu, fost atacant la Bari, Verona, Brescia şi Milano. El a spus că înainte de meci făcea perfuzii cu un lichid roz.

„Nu știam ce luăm. Ni s-a spus mereu că sunt vitamine, glucoză. Făceam perfuzii cu acest lichid roz înaintea meciurilor. Îmi amintesc perfect de bine. La Milano luam pastile. Am spus-o înainte și după moartea lui Gianluca Vialli, trebuie investigate motivele acestor decese premature în rândul fotbaliștilor”, potrivit știripesurse.ro.