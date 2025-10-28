HAI România!

Mădălina Constantin, Omniasig „Creșterea durabilă este un element pe care l urmăreim”

OMNIASIG Vienna Insurance Group aniversează în 2025 30 de ani de activitate în România, perioadă în care a emis circa 35 milioane de polițe și a soluționat aproape 4 milioane de dosare de daună. Compania a înregistrat în 2024 o creștere de circa 17% a valorii primelor brute subscrise, care au ajuns la aproximativ 2,8 miliarde lei.

OMNIASIG și-a propus să decarbonizeze complet portofoliul său de investiții, prin integrarea principiilor de sustenabilitate în toate etapele procesului decizional. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru stabilitate și creștere durabilă în piața asigurărilor” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre
