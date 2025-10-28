Mădălina Constantin, Omniasig „Creșterea durabilă este un element pe care l urmăreim”

OMNIASIG Vienna Insurance Group aniversează în 2025 30 de ani de activitate în România, perioadă în care a emis circa 35 milioane de polițe și a soluționat aproape 4 milioane de dosare de daună. Compania a înregistrat în 2024 o creștere de circa 17% a valorii primelor brute subscrise, care au ajuns la aproximativ 2,8 miliarde lei.

OMNIASIG și-a propus să decarbonizeze complet portofoliul său de investiții, prin integrarea principiilor de sustenabilitate în toate etapele procesului decizional. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru stabilitate și creștere durabilă în piața asigurărilor” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.