Tânărul a declarat că a primit amenințări pe internet că, dacă iese din spital, va fi omorât.

Românul care a trăit timp de 24 de ore groaza că ar putea avea coronavirus rupe tăcerea. Bărbatul, care a îngrijit bolnavi de gripă nouă în Germania şi care a început să se simtă rău în timp ce se afla la rude, în Caraş Severin, vorbeşte în premieră despre clipele în care a stat în izolare, aşteptând rezultatul analizelor.

Tânărul spune că, iniţial, medicii nu l-au luat în serios, însă lucrurile s-au schimbat când şi-au dat seama de pericol. Mai mult, tânărul a făcut o mărturie şocantă şi a vorbit despre mesajele de ameninţare primite, informează Antena 3.

”Eram convins că am doar o răceală. Ştiam că nu am, dar am zis sa fac şi testul acela spre siguranţa mea şi a celor din jur. Cum am simtit primele simptome, am venit la spital. Nu am aceasta boală şi nu am avut niciun simptom până sâmbătă. Duminică am fost la ski pe munte şi probabil acolo a fost mai rece, am băut rece probabil şi de aceea m-a durut gatul şi am avut febră. A doua zi am mers la spital. Prima dată nu s-a luat nicio măsură, nu m-au luat în serios (…) Când am ajuns aici, în Timişoara am fost foarte bine tratat, cu măsuri de protecţie de 100%”.

Ameninţări cu moartea şi jigniri foarte urâte

„Am primit ameninţări pe internet, comentarii foarte jignitoare şi foarte urâte de la toţi, că ies din spital şi mă omoară ei, că ar trebui să fiu încarcerat, dacă eram în alte vremuri eram condamnat la moarte”, a povestit tânărul care a fost suspect de coronavirus.

Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” a transmis miercuri seara, că tânărul nu este infectat cu coronavirus şi că acesta a avut cel mai probabil, o infecție de sezon.

Te-ar putea interesa și: