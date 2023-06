Luis Gabriel s-a îmbogățit după nunta lui Smiley. Câți bani a primit manelistul pentru a cânta 45 de minute

Luis Gabriel, care s-a făcut remarcat cu melodia „Toate diamantele” a cântat la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol pe o sumă uriașă de bani. Manelistul este chemat la cele mai exclusiviste petreceri pentru a încânta publicul.

Luis Gabriel a povestit că a stat doar 45 de minute la nunta lui Smiley pentru că avea și alte evenimente în ziua respectivă. „La nuntă la Smiley și Gina a fost într-adevăr spectaculos. Au fost niște gazde minunate. Și atmosfera mi-a plăcut, m-am simțit extraordinar de bine. Îmi pare rău că nu am putut să stau mai mult pentru că mai aveam de onorat trei evenimente. Am stat cât de mult am putut pentru că a fost într-adevăr special”, a declarat pentru manelistul.

Manelistul a povestit că este chemat și la evenimente în străinătate, dar că cei mai mulți bani se fac la cele din România. El a mărturisit că a luat banii cât pe un Mercedes din 2018 pentru doar 45 de minute de cântat.

„Eu mereu ies, merg pe la cântări și ajung la tot felul de petreceri. Nu faci nicăieri bani ca în țara ta. Pe un program de 45 de minute am luat banii cât pe un Mercedes din 2018. Nu mă plâng niciodată de muncă. Îmi place să muncesc, să merg la cântări și dacă iau și bani frumoși, cu atât mai bine. Eu dorm de la 7 -8 dimineața până la 13.00-14.00. Apoi mai dorm după amiaza dacă am cântare în apropiere de București. Stau și cu familia câteva ore” , a mai declarat Luis Gabriel pentru FANATIK.

Luis Gabriel, despre timpul petrecut cu familia

Luis Gabriel este căsătorit cu artista Haziran, cu care are și un băiețel. De curând, aceasta a povestit că soțul său este mai mereu plecat la evenimente și că nici măcar nu au timp să se certe.

„Nu stăm mult timp împreună pentru că Luis este plecat, dar cât stăm încercăm să valorificăm timpul. Nu am avea timp să ne certăm. Am începe cearta și apoi el ar trebui să plece. Așa că mai bine nu începem deloc cearta”, spune Haziran. „Nici nu avem motive serioase de ceartă. Mici discuții mai apar, dar nu avem motive reale. Suntem înțelegători unul cu celălalt, nici ea nu pune presiune pe mine dacă mă vede obosit. Eu sunt recunoscător pentru ce face pentru mine. Haziran este mai înțelegătoare decât mine, dar și eu am învățat să las de la mine mult” , completează Luis Gabriel.