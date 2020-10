Înainte de a se sui în avion, Biden a răspuns la câteva întrebări de la ziariști, majoritatea în legătură cu audierile lui Amy Coney Barrett pentru Curtea Supremă de Justiție.

Candidatul Democrat a fost întrebat dacă religia catolică a lui Barrett ar trebui să fie luată în considerare în cursul audierilor. Biden, care se declară și el catolic, a răspuns că credința nu trebuie discutată.

Apoi a evocat brusc campania de realegere Obama-Biden din 2012, când cei doi i-au avut ca adversari pe Republicanul Mitt Romney și pe candidatul său la vicepreședinție, Paul Ryan.

Doar că Biden nu și-a putut aminti numele lui Romney. Așa că, în loc să-l numească, după o ezitare, i-a spus „senatorul care era mormon, guvernatorul…”

JUST IN: Joe Biden on #AmyConeyBarrett: "Her faith should not be considered… You may remember I got in trouble when we were running against the senator who was a Mormon, the governor." pic.twitter.com/tjHOxxlGUr

— The Hill (@thehill) October 12, 2020