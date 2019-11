Cătălin Drulă, deputat USR i-a reproșat lui Orban faptul că USR nu a fost consultat pentru nominalizarea comisarului european. Răspunsul premierului nu a întârziat să apară, care spune că nu a avut altă soluție. Practic, executivul PNL a fost silit să apeleze la o decizie-fulger.

Totodată, Ludovic Orban spune că au existat consultări cu liderul Renew Europe, Dacian Cioloș.

„M-am consultat cu președintele Iohannis (…) A existat o înțelegere să avem o consultare. Noi am fost obligați să luăm această decizie sub imperiul urgenței. Nu noi suntem vinovați că timp de luni bune, fostul premier și fostul guvern și-au bătut joc de această procedură. Este salutar că am reușit să obținem sprijinul partenerilor care pot să conteze pe înțelegerile pe care le avem, dar la nivelul european sunt deja stabilite datele de audiere ale candidaților în Comisia JURI și de specialitate. Practic, eram în ceasul al doisprezecelea și n-aveam altă soluție. Dar au existat consultări cu liderul Renew (n.r. – Dacian Cioloș)”, a declarat Ludovic Orban, miercuri seară, la B1TV.

Cine este Adina Vălean

După ce Comisia a refuzat propunerile PSD – Rovana Plumb și Dan Nica, a ales omul care va reprezenta țara noastră la transporturi. PNL i-a propus pe Siegfried Mureșan și pe Adina Vălean, iar cea din urmă a reușit să convingă.

Adina Vălean are 51 de ani și s-a născut în Băicoi. De profesie este matematician, a intrat în PNL în 1999 și a fost căsătorită cu Crin Antonescu.

Membru al grupului PPE, Adina Vălean a fost inclusiv deputat în legislatura 2004-2008, iar în 2007 a demisionat, pentru a intra în Parlamentul European; în perioada 2014-2017 a fost vice-președinte al Parlamentului European din partea PPE. De asemenea, a fost membru al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și membru al Delegației pentru relațiile cu Statele Unite și membru supleant în Comisia pentru comerț internațional.

