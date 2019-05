Ludovic Orban atacă frontal: „O somez public pe Viorica Dăncilă”. „Talibanii PSD”, luați în vizor de președintele PNL

Ludovic Orban o somează public pe șefa Guvernului, Viorica Dăncilă să nu promoveze ordonanța care are ca obiectiv modificarea legislației electorale, în special în ceea ce privește referendumul. Președintele PNL susține că actul normativ încalcă prevederile constituționale și calcă în picioare drepturile fundamentale ale românilor. Liderul liberal a spus, de asemenea, că exclude o alianță cu ProRomânia, formațiunea poltică condusă de Victor Ponta. „Un PSD-ist rămâne un PSD-ist, oriunde s-ar duce”, susține Orban.





Ludovic Orban a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținută, joi, la Brăila, că ordonanța pregătit de PSD împreună cu președintele pus de PSD la Autoritatea Electorală Permanentă are ca obiectiv modificarea legislației electorale, în special în ceea ce privește referendumul. „O somez public pe Viorica Vasilica Dăncilă să nu accepte proiectul”, a declarat președintele PNL. În opinia acestuia, solicitare de a elimina articolul care interzice autorităților publice să se implice în campania pentru referendum este introdusă în mod deliberat pentru a nu permite Președintelui României să se implice în campanie la referendum. „PSD încearcă să-l cenzureze pe Președintele României. Vă dați seama dacă ei au în cap o asemenea prostie (…) cam cum gândesc acești indivizi despre libertatea de exprimare a fiecărui cetățean român, a fiecărui jurnalist din România. PSD nu dă nici două cepe degerate pe acest drept fundamental, pe libertatea de exprimare și arată că (…) sunt în stare să cenzureze pe orice cetățean român privitor la orice fel de problemă din societatea românească”.

Redăm, în continuare, declarația președintelui PNL, Ludovic Orban:

Primul subiect este legat de proiectul de Ordonanță pregătit de PSD împreună cu președintele pus de PSD la Autoritatea Electorală Permanentă, Ordonanță care are ca obiectiv modificarea legislației electorale, în special în ceea ce privește referendumul. O somez public pe Viorica Vasilica Dăncilă să nu accepte proiectul de Ordonanță în forma în care este înaintat spre Guvern, să modifice câteva prevederi, care sunt extrem de grave, care încalcă prevederile constituționale, încalcă principiile democrației și calcă în picioare drepturile fundamentale ale românilor. Prima solicitare este de a elimina articolul care interzice autorităților publice, repet autorităților publice să se implice în campania pentru referendum. Această prevedere este introdusă în mod deliberat pentru a nu permite Președintelui României să se implice în campanie la referendum, iar motivarea penibilă care este furnizată de inițiatori în cuprinsul expunerii de motive este legată de un punct de vedere al Comisiei de la Veneția, care într-adevăr face o referire la interdicție, dar folosește sintagma Autorităților Administrației Publice, care sunt implicate în organizarea referendumului, adică referirea Comisiei de la Veneția este legată strict de Guvern, iar sintagma Autoritățile Publice se referă la toate autoritățile publice din România, inclusiv la Președinte. PSD încearcă să-l cenzureze pe Președintele României. Vă dați seama dacă ei au în cap o asemenea prostie, să-și imagineze că pot să cenzureze Președintele României, care este inițiatorul acestui referendum și care are dreptul constituțional de a fii implicat în acest referendum pe care l-a inițiat, cam cum gândesc acești indivizi despre libertatea de exprimare a fiecărui cetățean român, a fiecărui jurnalist din România. PSD nu dă nici două cepe degerate pe acest drept fundamental, pe libertatea de exprimare și arată că dacă încearcă să îl cenzureze pe Președintele României pe perioada campaniei pentru referendum, sunt gata și sunt în stare să cenzureze pe orice cetățean român privitor la orice fel de problemă din societatea românească.

A doua prevedere care este, de asemenea, gravă, este modificarea cvorumului la referendum prin introducerea acestui cvorum a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate. Și aici, vă spun clar, că această prevedere este neconstituțională pentru că există decizie la CCR din 2013, care spune foarte clar că este neconstituțională. Orice modificare, care se adoptă cu mai puțin de un an înainte de un referendum. Este o decizie a CCR dată în 2013. Înțelegem care este de fapt miza pentru că PSD este disperat să împiedice cu orice preț exprimarea cetățenilor la referendumul convocat de Președinte. Întrebările puse de Președinte fiind întrebări la care, cel puțin în toate studiile noastre, susținerea pentru referendumul inițiat de Președinte este de peste 90% din populația României, adică 93% din populația României susține interzicerea amnistierii și grațierii a faptelor de corupție și 92% susține interzicerea de a reglementa prin OUG în domeniul justiției. Într-un fel este normal pentru că de când au venit la putere, în orice Ședință de Guvern există riscul să se mai emită o OUG, care să calce în picioare independența justiției, să nu pună în conflict cu Uniunea Europeană, să calce în picioare principiile și valorile care stau la baza statului de drept, prevăzute în articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene și de asemenea, să încalce liberul acces al cetățeanului și să încerce să politizeze, practic, toate structurile justiției.

O a treia prevedere, care este introdusă în mod parșiv în cuprinsul proiectului de Ordonanță este legată de introducerea unei proceduri complet stupide, conform căreia președintele fiecărei secții de votare trebuie să-i întrebe pe cetățeni dacă votează și la referendum și la europarlamentare.

Este clar că în condițiile în care președinții secțiilor de votare sunt desemnați cu o posibilă implicare a AEP-ului, care este condus de un taliban PSD-ist, este posibil ca mulți președinți de secții de votare, care mulți dintre ei, probabil ocupă și funcții publice sau sunt în magistratură deși cei mai mulți, știți cel mai bine, mai ales în urbanul mic și în rural, sunt oameni cu studii juridice sau cu studii superioare care sunt mulți angajați în sectorul public și asupra cărora se pot exercita presiuni și este clară tentativa PSD ca prin intermediul președinților de secții de votare pe care îi controlează, să inhibe votul cetățenilor la referendum prin introducerea unei proceduri aberante. Omul când vine la secția de votare trebuie să ceară, buletin de vot pentru europarlamentare, buletin de vot pentru referendum.

În momentul în care președintele secției de votare pune întrebarea, practic este clar că această întrebare poate fi pusă într-un asemenea mod în care poate să-l determine pe cetățean să nu ia buletin de vot la referendum.

De asemenea, suntem foarte îngrijorați pentru că nu este clar deloc ce se va întâmpla cu monitorizarea prezenței la vot în timp real, pe parcursul procedurii de votare, atât pentru europarlamentare cât și pentru referendum și de asemenea, nu știm în ce măsură va funcționa sistemul de alertă pe votul multiplu atâta timp cât prevederile nu sunt foarte clare, privitoare la monitorizarea votului în timp real, pe parcursul zilei votării.

Și aici suspectăm că există posibilitatea ca neanunțându-se datele privind prezența la referendum în timp util și de asemenea, neexistând prevederi foarte precise și foarte clare, privitoare la interzicerea votului multiplu, atât la europarlamentare cât și la referendum, să se genereze posibilitatea apariției votului multiplu și de aemenea, să se genereze posibilitatea afectării și influențării informațiilor legate de întrunirea cvorumului la referendum, pentru că dacă noi nu putem afla în timp real, pe parcursul zilei cu o anumită periodicitate care este prezența la vot, pot apărea orice forme de manipulare în ceea ce privește prezența la vot și întrunirea cvorumului în momentul în care se face numărarea votului.

O somez public, repet, pe persoana care exercită formal funcția de prim-ministru, pentru că probabil în realitate 90% din deciziile pe care le ia nu îi aparțin și sunt ordine primate de la Dragnea sau și mai rău, de la Vâlcov, să nu intre în capcana pregătită de planificatorii ticăloși ai PSD-ului și să nu adopte aceste modificări prin Ordonanțe de Urgență, să ceară o consultare cu toate partidele implicate în procesul electoral pentru a stabili forma finală a textului Ordonanței de Urgență.

Al doilea subiect pe care vreau să îl abordez este legat de mita electoral din bani publici pe care o pregătește Dragnea. Mi-a fost semnalat de mai mulți colegi și de foarte mulți cetățeni că domnul Dragnea a anunțat 10 miliarde de euro sunt la dispoziția Primăriilor pentru a accesa fonduri din fantomaticul Fond de dezvoltare și investiții, care a fost înființat prin Ordonanța 114.

De asemenea, avem informații de la primari liberali, că sunt invitați la întâlniri cu președinți de Consilii Județene, cu miniștrii din Guvern, întâlniri în locații ascunse, în care pur și simplu li se condiționează acordarea de proiecte finanțate din acest Fond de dezvoltare și investiții, de neimplicarea în campania electorală pentru europarlamentare și pentru referendum. Adică ce face PSD astăzi? Momește toți primarii din România cu bani care nu le aparțin, bani care nici măcar nu există în Legea bugetului de stat, pentru că finanțarea Fondului de dezvoltare și investiții se face prin împrumuturi de la trezorerie, nu există prevedere bugetară cu sume alocate pentru acest Fond de dezvoltare și investiții și folosește banul public ca să corupă primari, inclusiv PSD care nu îi mai suportă și care nu mai vor să audă de PSD, să-i determine să nu se implice în campanie sau eventual să se implice în campanile de partea PSD.

Aelași lucru s-a întâmplat prin intermediul Ordonanței 55 la alegerile prezidențiale. Aduceți-vă aminte, atunci exista cât de cât o bază legală, că au avut Ordonanța 55. Dragnea umbla ca Mos Crăciun cu sacul în spinare și oricărui primar care era dispus să treacă la PSD îi oferea cel puțin un proiect din PNDL. La vremea respectiva, dacă vă aduceți aminte, președintele Iohannis a și formulat o plângere penală. S-a constituit dosar penal in rem, după care n-au mai continuat cercetările. Privitor la această corupere instituționalizată din bani publici, din bani de la bugetul de stat folosiți pentru a momii primari și pentru a-i determina pe primari să aducă voturi pentru PSD folosind bani publici oferiți pe post de mită electorală.

Le readuc aminte psd-iștilor că și atunci au încasat o bătaie soră cu moartea. Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale cu toți cei 500 de primari care au trecut la PSD cu 10% diferență, 10 procente diferență în turul II, așa se va întâmpla și acum în alegerile europarlamentare.

Pe de altă parte, vreau să spun câteva lucruri simple. Actualul Guvern este într-o criză bugetară fără precedent. Execuția bugetară pe primele 3 luni arată încasări mult mai mici decât încasările proiectate și de asemenea, cheltuieli mult crescute datorită angajărilor de cheltuieli în mod nesăbuit, pur și simplu din motive electoraliste cheltuieli publice.

Actualul Guvern nu are capacitatea nici măcar să finanțeze proiectele din PNDL și de asemenea, nu are capacitatea de a susține investițiile publice care au demarat fie investiții publice guvernamentale, fie investiții publice locale. Actualul Guvern refuză să asigure cofinanțarea pentru proiectele cu fonduri europene, riscând să pună autoritățile locale într-o situație în care nu vor avea capacitatea să absoarbă fondurile europene pentru că nu au resursele financiare necesare pentru a putea asigura cofinanțarea și nu în ultimul rând readuc aminte fiecărui primar din România că 2019 este al doilea an consecutiv în care Guvernul PSD a jefuit comunitățile locale. În 2018 bugetele locale au pierdut peste 7,5 miliarde de lei iar în 2019, pe baza cheltuielilor estimate până în prezent, bugetele locale au mai pierdut încă 7 miliarde. Iar acum este o situație de-a dreptul hilară dacă nu revoltătoare. Guvernul care jefuiește bugetele locale și care îi lasă pe primari fără banii de investiții, fără bani de cofinanțare, fără bani de asigurare a cheltuielilor curente, vine acum prin vocea lui Dragnea și spune: băi băieți, mai am 10 miliarde de euro puși de o parte, pe care nu îi are și o să vă și demonstrez, și dacă nu faceți campanie o să vă finanțez proiecte din cele 10 miliarde de euro, care nu există. Eu atâta ticăloșie, atâta nemernicie, atâta fățărnicie și, mai ales, asta este un fake news vizibil pentru orice om cu bun simț, eu nu am văzut niciodată.

