Liderul PNL a adăugat că era de preferat ca Monica Anisie să fi efectuat deplasările în teritoriu fără a fi însoțită de reprezentanţi ai mass-media. „Da, vă spun sincer că da”, a răspuns Orban la o chestiune pe această temă.

Referitor la incidentul în care a fost implicat ministrul Educației, premierul afirmă că nu are habar „despre ce este vorba, nu am timp să mă uit la televizor. Mi se pare normal ca ministrul să se deplaseze în şcoli să vadă efectiv cum se derulează actul de educaţie, relaţia dintre cadrele didactice şi elevi. Nu ştiu ce s-a întâmplat efectiv, nu mă puneţi pe mine să judec. Am înţeles că au fost ceva discuţii pentru faptul că a mustrat-o pe învăţătoare în faţa clasei pentru faptul că a ridicat tonul”.

În opinia premierului României, „important este ce face un om atunci când nu mai are camerele deasupra lui”. „Dacă face acelaşi lucru şi când are camerele şi când nu are camerele, evident, lucruri corecte, înseamnă că ceea ce face nu face pentru spectacol. Întotdeauna mi-au displăcut chestiunile astea legate de spectacol în care se puneau la cale regii cu camere şi aşa mai departe”, a subliniat Orban.

Cât privesc vizitele inopinate ale miniștrilor, șeful PNL crede că acestea îşi au rostul lor: „Dacă un ministru îşi anunţă vizita, toată lumea se pregăteşte beton. Până şi copiii sunt învăţaţi, dacă sunt întrebaţi, li se spune ce să spună şi nu poţi să surprinzi cum se desfăşoară efectiv relaţia între cadrele didactice şi copii, starea în care se găseşte şcoala, că şi asta este important, să vezi dacă sunt ţinute toate orele sau nu sunt ţinute toate orele şi multe alte lucruri”.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a efectuat, marţi, vizite la mai multe unităţi de învăţământ din localităţi aflate în judeţul Ialomiţa. Într-una dintre aceste vizite, în comuna Axintele, auzind de pe hol ţipetele unei învăţătoare la ore, ministrul a intrat în sala de clasă, reproşându-i învăţătoarei atitudinea față de elevi.

