Concert de senzație la București! Cine este LP, autoarea hitului „Lost On You"

Rebela LP, cunoscută pe întreg mapamondul pentru hitul "Lost On You", revine pentru a treia oară în România.





Multă lume o cunoaște după hitul care a făcut peste 500 de milioane de afișări pe Youtube, însă puțini știu cine este de fapt persoana din spatele vocii inconfundabile.

Laura Pergolizzi este numele real al cântăreței, care a trecut la nickname-ul LP după ce a finalizat studiile și s-a mutat în New York. Ea a fost dintotdeauna pasionată de muzică, însă timiditatea nu a lăsat-o să poată performa în fața unui public numeros.

LP a lansat 5 albume, iar de-a lungul timpului a lucrat în calitate de textier cu Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Leona Lewis și Christina Aguilera. În vârstă de 38 de ani, cântăreața a devenit cunoscută publicului larg în 2014, odată cu lansarea piesei Into The Wild. Au urmat apoi „Lost on You", „Other People", „Tightrope", „Muddy Waters", „When You're High" și „Girls Go Wild".

De cele mai multe ori, în spațiul public, artista se afișează cu ochelari de soare și asta nu întâmplător: „Aș purta ochelarii de soare mereu. Întotdeauna mi-am imaginat și mi-am dorit să fiu un fel de Roy Orbison", a dezvăluit LP.

LP, pasionată de ochelari de soare și yoga

În timpul liber, LP practică yoga și recunoaște că nu de puține ori a fost confundată cu un bărbat în locuri publice, din pricina look-ului său androgin. Așa cum se deduce din numele real, LP are origini italiene. Bunicii din partea mamei erau din Napoli, iar cei din partea tatălui, din Sicilia. Ambii părinți au decedat când cântăreața avea o vârstă fragedă.

LP va reveni pentru a treia oară în București, pe 24 iunie, la Arenele Romane, cu un turneu ce promovează cel de-al cincilea album al său, "Heart to Mouth".

Cine este, de fapt, nevasta lui Dan Barna. Suma IMENSA pe care o castiga sotia liderului USR pe luna. Ce legatura are cu Viorica Dancila

Pagina 1 din 1